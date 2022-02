Bolsas da Europa fecham em baixa, com tensões geopolíticas

As bolsas europeias fecharam queda nesta segunda-feira (21), com algumas praças em baixa de mais de 2%, em meio aos desdobramentos da crise geopolítica envolvendo a Ucrânia. O mercado de Moscou, em particular, desabou 10%, depois que o Kremlin colocou em dúvida um suposto encontro entre o presidente do país, Vladimir Putin, e o homólogo norte-americano, Joe Biden, para discutir a questão. Analistas apontam o tema como o grande destaque para os mercados, especialmente em uma sessão sem maiores sinalizações dos Estados Unidos, onde um feriado reduz a liquidez.