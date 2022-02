Semana tem 698 vagas de emprego cadastradas no Sine de Porto Alegre

A unidade do Sine de Porto Alegre (avenida Sepúlveda esquina com Mauá, no Centro Histórico) tem 698 vagas disponíveis para retirada de cartas de entrevista de emprego. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em destaque nesta semana duas vagas para estagiário como Auxiliar Administrativo e 26 para Jovem Aprendiz como Atendente de Lanchonete. Além dessas há 21 vagas para pessoas com deficiência e 100 vagas para encanador, entre outras.

O Sine Municipal disponibiliza e recomenda o agendamento eletrônico para evitar filas. O interessado pode também retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Dúvidas e informações podem ser obtidas também por e-mail: [email protected]

Empresas

O cadastro de vagas pode ser feito de forma totalmente digital neste link. No formulário eletrônico as empresas podem colocar todas as informações necessárias para efetuar o cadastro gratuito e as informações das vagas a serem ofertadas. O Sine dispõe, mediante agendamento prévio, de um espaço para os empregadores realizarem as entrevistas de seleção com os candidatos, seguindo todos os protocolos determinados pela saúde.

Confira as vagas da semana no Sine Municipal:

Estagiário: Auxiliar administrativo - 2

Jovem Aprendiz: Atendente de lanchonete - 26

PCDs: Atendente de lanchonete - 20 e Auxiliar de limpeza - 1

Vagas gerais: