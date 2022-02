Petróleo fecha dia em alta moderada, mas cai na semana, com foco na Ucrânia

O petróleo fechou em alta moderada nesta sexta-feira (18), mas acumulou perdas durante nesta semana, em que o foco foi mais uma vez o conflito geopolítico entre Rússia e Ucrânia, que envolve ainda potências ocidentais que se opõem à atividade militar russa na fronteira ucraniana. O avanço das negociações pela retomada do acordo nuclear com o Irã pesaram nos preços mais cedo.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril do petróleo WTI com entrega prevista para abril subiu 0,19% (US$ 0,17) nesta sexta e caiu 1,89% na semana, a US$ 90,21, enquanto o do Brent para o mesmo mês avançou 0,61% (US$ 0,57) na sessão deste dia 18 e recuou 0,95% no acumulado dos últimos sete dias, a US$ 93,54, na Intercontinental Exchange (ICE). O recuo semanal do óleo no mercado futuro foi o primeiro de 2022.

Mais cedo, a commodity energética era pressionada por sinais de que o acordo nuclear entre Irã e potenciais ocidentais pode ser retomado em breve, liberando a produção iraniana de petróleo de sanções impostas após a suspensão do pacto em 2018. Uma reportagem da Reuters, porém, relatou que a renúncia às sanções não fazem parte das primeiras conversas entre Washington e Teerã.

A piora do conflito geopolítico na Europa, porém, voltou a colocar o petróleo em território positivo, ainda que de forma tímida e contrariando a resposta do mercado ao desenvolvimento da crise no restante da semana.

"A situação em curso em torno da Ucrânia continuará a ser um fator-chave do sentimento dos investidores e dos preços na próxima semana. Se a Rússia invadir a Ucrânia, os preços de energia e de alguns metais e commodities agrícolas inevitavelmente subiriam. No entanto, suspeitamos que nem o Ocidente nem a Rússia têm muito apetite para reduzir o comércio de energia e que os preços podem cair rapidamente", avalia a Capital Economics, em relatório.

Para a consultoria, o prêmio de risco do petróleo seguirá elevado até que um acordo para resolver o conflito seja alcançado. A TD Securities, por outro lado, já relata uma queda nos últimos dias no prêmio de risco, à medida que a crise atinge um "período pivotal".