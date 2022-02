Com alta de 24% na receita, Stihl fatura R$ 2,9 bilhões em 2021

A Stihl Brasil, que concentra sua produção em São Leopoldo, registrou R$ 2,9 bilhões de faturamento em 2021, o que representa 24% de crescimento em relação ao ano anterior, mesmo com desafios do mercado, tais como a falta de componentes e desabastecimento enfrentado por muitos setores, o que foi determinante para os resultados não terem sido ainda maiores.

A exportação representa grande parte desse crescimento, reforçando a importância expressiva do comércio internacional com mais de 70 países nos negócios da Stihl. A produção da empresa aumentou, como um todo, em 32%. Atualmente, a fabricante possui um quadro de 3,5 mil profissionais, número alcançado graças ao aumento de 22,5% nas contratações em 2021, em comparação a 2020. Neste ano, a previsão é de lançamento de mais 10 novos produtos ao mercado nacional, sendo quatro destes já no mês de fevereiro.

“Atingimos resultados de excelência em meio a um cenário complexo, com relevantes desafios para a cadeia produtiva. Em 2021, conseguimos bater a marca histórica de 1 milhão de máquinas e 10 milhões de cilindros produzidos em um ano na fábrica brasileira”, salienta o presidente da Stihl Brasil, Cláudio Guenther.

Para 2022, a empresa seguirá com a aplicação de recursos com foco na otimização dos processos, gerando condições para atingir conquistas ainda mais positivas. “Iremos inaugurar o terceiro Centro de Distribuição (CD), localizado na cidade de Benevides (PA), em setembro, que irá atender estrategicamente as regiões Norte e Nordeste, com o objetivo de reduzir o tempo de entrega de produtos e superar desafios logísticos”, informa Guenther.

O primeiro CD da empresa, localizado dentro da fábrica de São Leopoldo, também será ampliado. A Stihl também irá finalizar no segundo trimestre de 2022 as obras dos novos prédios da ferramentaria, entre outras ações.