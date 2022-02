Segmento de vestuário oferece curso gratuito para suprir vagas no setor

Responsável por 23 mil empregos diretos e 38 mil indiretos no Rio Grande do Sul, o setor de vestuário e de confecções está em busca de mão de obra qualificada. A previsão do Sindicato das Indústrias do Vestuário do Rio Grande do Sul (Sivergs) é que, no primeiro semestre deste ano, as contratações cresçam entre 3% e 5%.

"Isso significa de 700 a 1.000 novas vagas de trabalho”, destaca Silvio Colombo, presidente do Sivergs. Para ajudar a suprir a necessidade dos associados, o sindicato realiza mais uma edição do Curso Básico de Costura Industrial na Unidade Móvel Vestuário (UMO), que está estacionada no Centro Municipal de Cultura para facilitar o acesso dos alunos, moradores das comunidades próximas.

As aulas começaram nesta quarta-feira (16) para duas turmas – uma pela manhã e outra à tarde – e se estendem até o dia 1º de abril. Cada turno tem capacidade para receber 14 pessoas. “O curso é gratuito, sem qualquer custo para os interessados que queiram ingressar no setor”, informa o vice-presidente e diretor de Comunicação do Sivergs, Rogério Bertólio.

As empresas associadas ao sindicato fornecem todo o material de aviamento necessário para as aulas práticas. Já a parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) garante a unidade móvel, a logística necessária para a operação, os instrutores e os registros junto ao Ministério da Educação para os profissionais que concluem o curso. A ação também conta com o apoio do Instituto Misturaí e Prefeitura de Porto Alegre.

Durante a qualificação, os aprendizes recebem instruções para operar máquinas industriais, fazendo o fechamento completo de peças, com colocação de zíperes e outros acessórios, fixação de golas, punhos. Além disso, aprendem, por exemplo, a montar um conjunto completo e fechar malhas, camisetas, regatas, blusas femininas e moletons.

Na edição de 2021, Bertólio lembra que três alunos que concluíram a qualificação estavam empregados uma semana depois da formatura. “A oportunidade existe, precisamos é que as pessoas tenham interesse em participar da formação”, pontua o dirigente, ao destacar que a maioria das empresas do setor está com vagas abertas e sem mão de obra especializada para contratar.

O salário de uma costureira industrial em Porto Alegre é, em média, de R$ 1.700,00. Já uma profissional com experiência e conhecimentos técnicos avançados pode chegar a rendimentos mensais de R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00. “O mercado está procurando profissionais de costura para todas as áreas, de oficinas terceirizadas às indústrias de porte, de lojas de consertos aos ateliês de alta costura, com conhecimento de técnicas avançadas para atuarem no segmento de moda festa, que inclui vestidos de debutantes, noivas e smokings. Esse nível de costureira é muito valorizado”, diz Bértoli, ao adiantar que a ideia para 2023 é oferecer também o curso avançado de formação profissional na área.

No entanto, para que isso ocorra, o Sivergs precisa de apoio do poder público para poder montar a estrutura de forma que fique acessível às comunidades carentes de oportunidades de qualificação, e de ONGs que ajudem a buscar interessados em participar do curso.

“Ainda temos muita dificuldade para encontrar espaços para colocar a Unidade Móvel Vestuário em funcionamento porque ela exige toda uma infraestrutura para colocar as 26 máquinas industriais em funcionamento”, relata Bertóli. Segundo ele, os trâmites burocráticos são o principal empecilho, o que acaba inviabilizando a busca do sindicato por parcerias para levar o curso a outras cidades da Região Metropolitana.