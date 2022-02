Falta de consenso ainda votação de projetos sobre combustíveis

Por falta de consenso em torno do tema, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), decidiu adiar a votação das propostas que tinham como objetivo diminuir o preço dos combustíveis.

Os dois projetos em tramitação no Senado tinham votação prevista para ontem no plenário da Casa. No entanto, havia resistência por parte dos parlamentares, que pediram mais discussão sobre os pareceres apresentados pelo senador Jean Paul Prates (PT-RN).

Além disso, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), mostrou a todo momento contrariedade com as mudanças que estavam sendo promovidas pelos senadores em uma das propostas, que já havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados.

"Após reunião hoje pela manhã com os presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, decidimos adiar para a próxima semana a apresentação ao Plenário do PL 1472/2021 e do PLP 11/2020, ambos projetos pensados como resposta à alta dos custos dos combustíveis", informou por meio de nota o relator das propostas.

O texto apresentado por Prates desagradou a integrantes do Ministério da Economia, por diversos motivos. Um deles foi a inclusão da ampliação do Auxílio Gás, programa que banca 50% do valor do botijão a 5,5 milhões de famílias em situação de extrema pobreza.

A mudança no programa, para contemplar ao menos 11 milhões de beneficiários, geraria uma despesa adicional de R$ 1,9 bilhão - dinheiro que não está disponível no Orçamento. Também desagradaram as decisões sobre a mudança na cobrança do ICMS.

A expectativa da equipe econômica era uma alteração das alíquotas atuais do imposto estadual, cobradas na forma de um percentual sobre o preço ("ad valorem"), para o modelo de cobrança fixa por litro (modelo "ad rem").

Prates propôs uma alíquota uniforme do ICMS, com possibilidade de cobrança fixa por litro, mas com adesão opcional e focada apenas no diesel, biodiesel e na gasolina. Segundo o relator, as alíquotas seriam definidas por estados e pelo Distrito Federal.