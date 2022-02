Centro Logístico em Sapucaia do Sul terá terceira fase de expansão

Instalado em Sapucaia do Sul, o Eco Parque Lourenço & Souza se consolida como destaque logístico na região, com investimento que ultrapassa já os R$ 100 milhões e projeção de mais de 1.500 postos de trabalho diretos até a conclusão do empreendimento.

Já foram finalizadas as fases 1 e 2 do complexo, realizado em parceria com a TW Transportes, que começa a operar hoje, oficialmente, no local. No total, a área disponível é de 230 mil metros quadrados de terreno.

A projeção ainda é que no primeiro semestre de 2022 sejam disponibilizadas ao mercado pelo Eco Parque Lourenço & Souza mais 21.000m2 de área construída, já com tratativas de locações avançadas, e entre os próximos anos de 2023 e 2024 estando projetado a execução de mais de 60.000m2 construídos