Agricultores familiares pedem soluções para reflexos da estiagem no 10º Grito da Terra em Ijuí

As perdas que a estiagem tem provocado no campo mobiliza agricultores familiares em Ijuí, onde acontece o 10º Grito de Alerta. A mobilização é realizada pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS) e sindicatos filiados. Às 6h30min desta quarta-feira (16), cerca de 100 trabalhadores rurais já estavam mobilizados em frente à agência do Banco do Brasil no município, número que vem aumentado ao longo da manhã, com a chegada de caravanas de outras cidades. “A ideia é seguirmos com os protestos ao longo do dia em frente ao Banrisul e do INSS”, informa o presidente da Fetag-RS Carlos Joel da Silva.

As tratativas com o governo do Estado estão em andamento, mas, segundo o dirigente, precisam avançar. Já com a União, representantes da Fetag-RS estão Brasília há 15 dias para agendar reuniões, mas até agora não tiveram qualquer resposta. “Hoje não se briga para preservar a produção de leite, mas para manter os animais vivos, porque falta água e alimentação para o gado”, diz Silva, ao alertar para a gravidade da situação.

Segundo relatos dos agricultores familiares à Fetag-RS, as perdas nas lavouras de milho chegam a 80%, e na soja chegam a 100% em algumas regiões. Com isso, sobe também o custo da alimentação para aves e suínos, tirando a lucratividade dos produtores. No caso de hortigranjeiros e fruticultura, o prejuízo já tem reflexos no desabastecimento em alguns municípios, segundo a federação, o que representa também preços mais altos para o consumidor.

A programação do 10º Grito de Alerta teve início nesta terça-feira (15), com a realização de audiências aconteceram na prefeitura e na Câmara de Vereadores de Ijuí. Também foram realizadas reuniões com Banco do Brasil, Sicredi, Coordenadoria Regional de Educação, Coordenadoria Regional de Saúde, Banrisul, Cresol, Sicredi, Sindilojas, ACI, Coordenadoria de Mulheres, Caixa Econômica Federal, INSS e Receita Federal. Nos encontros, os pequenos produtores apresentaram sua pauta de reivindicações.

O que consta na pauta dos pequenos produtores gaúchos

Política de preços de combustíveis

A Petrobras produz no Brasil cerca de 80% dos combustíveis consumidos no país. Entretanto em 2017 foi implementando a política de Preço de Paridade de Importação (PPI). Esta forma de precificar o combustível faz com que o preço que pagamos seria como se fosse importado, de acordo com as variações do mercado internacional.

Portanto, é necessário revogar esta política de precificação do combustível no País, pois a Petrobrás como uma empresa nacional deve ser à população brasileira e aos agricultores que produzem alimentos. Não é admissível que o altíssimo preço do combustível pago pelas pessoas sirva para dar lucro à especuladores e investidores do mercado financeiro.

Diminuição do preço de produção

O custo de produção para dezenas de cadeias produtivas, como a pecuária de leite, a produção de grãos e a produção de carnes está em um patamar jamais visto anteriormente. Os processos produtivos que envolvem insumos balizados pelo Dólar, como fertilizantes, defensivos e combustíveis estão tendo altas de 40% a 60% sendo que alguns insumos chegam registrar 200% de acréscimo em relação a anos passados.

O Brasil tem uma economia sustentada pela agricultura, nesse sentido é necessário que o Governo invista em pesquisa, assistência técnica e principalmente reabra as fábricas de fertilizantes da Petrobras que foram fechadas nos últimos anos. A nossa agricultura não pode ficar totalmente dependente de outros países ou de empresas multinacionais.

Mais recursos para PNAE e PAA

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos (PAA) são importantes políticas que garantem a comercialização de produtos de qualidade dos agricultores familiares. Incentivam e apoiam a abertura de agroindústrias familiares, de geração de emprego, renda e qualidade de vida no campo.

Além disso estes programas são a melhor maneira de garantir renda para os agricultores que e ao mesmo tempo fornecer alimentos para as crianças que estão na escola ou amparar milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social. Entretanto, é necessário fortalecer ambos os programas que vem perdendo orçamento nos últimos anos e aumentar o valor repassado às escolas por criança matriculada.

Políticas de incentivo à juventude rural

O êxodo rural deve ser um problema enfrentado pelo conjunto da sociedade. Quanto menos pessoas permanecem no meio rural, maiores são os problemas sociais dos centros urbanos e menos pessoas estão produzindo alimentos na zona rural. Porém, para que os jovens permaneçam no campo é necessária uma política diferenciada que vai desde o crédito rural, programas de incentivo a geração de renda e maior apoio à educação do campo.

Crédito Diferenciado para a Juventude Rural

O Pronaf Jovem deve ser fortalecido com o aumento dos tetos de financiamento, redução da taxa de juros e ainda transformado em custeio e investimento com prazos adequados à cada atividade produtiva. Para que os jovens permaneçam nas propriedades, além de infraestrutura no meio rural, é necessário que a juventude tenha condições de desenvolver as atividades produtivas, ter renda e qualidade de vida.

Programa de incentivo à juventude rural

Acreditamos que o jovem no campo precisa de oportunidade e incentivo. Através do “Bolsa Jovem” – estaremos disponibilizando um subsidio para que o jovem possa investir e/ou ampliar seu projeto produtivo. Além deste apoio financeiro, ele estará participando de cursos de capacitação sobre diversos temas, como exemplo na área de gestão.

Valorização da educação do campo

A educação do campo tem um papel fundamental na tomada de decisão do jovem permanecer ou não no meio rural. Existem várias formas de melhorar a educação do meio rural, aproximando a grade curricular à realidade do aluno, qualificar o processo de formação dos professores e por que não aproximar o dia a dia dos jovens e suas famílias com escola.

Nossa luta é pela ampliação e o fortalecimento da educação no campo, com apoio às Casas Familiares Rurais e Escolas Famílias Agrícolas já existentes e fomento para criação de novas instituições de ensino na modalidade da pedagogia por alternância. Assim sendo, se faz necessário garantir recursos através do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica para manutenção do ensino nas CFRs e EFAs.

Retorno do subsídio para a energia elétrica no meio rural

A partir da assinatura do Decreto Presidencial Nº 9.624/2018 a agricultura familiar está perdendo ano após ano o subsídio na energia elétrica para a produção de alimentos. Isto afeta de forma muito dura as cadeias produtivas do leite, da produção de hortaliças, frutas e verduras irrigadas e demais produções que utilizam energia elétrica. É necessário a revogação deste decreto, pois o custo de produção dos alimentos prejudica os produtores e os consumidores que pagam preços maiores nas gôndolas dos supermercados.

Valorização do salário mínimo

De acordo com os dados do Dieese em 2018 era necessário cerca de 47% do salário mínimo para comprar uma cesta básica. Em 2021 para adquirir a mesma cesta básica é necessário 62% do valor do salário mínimo. A perda do poder de compra das pessoas prejudica toda a economia do país, a economia dos pequenos municípios que depende do comércio local de bens e serviços e a agricultura familiar que produz alimentos que as pessoas não conseguem adquirir.

Além disto, o meio rural é composto por um público muito expressivo de aposentados rurais que trabalharam a vida toda em um serviço pesado e agora estão tendo de sobreviver com um salário mínimo defasado. Portanto, o salário mínimo precisa ser reajustado de acordo com o custo de vida atual que vem impactando a vida das pessoas com o aumento do preço de itens básicos e necessários para as famílias do campo e da cidade.

Fim da violência contra a mulher

A violência doméstica, é uma pauta permanente do MSTTR, e com o isolamento social devido a pandemia, os casos aumentaram consideravelmente. Por isso lutamos por Políticas Pública e principalmente que as vítimas denunciem os agressores e busquem ajuda. A Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180) é uma das principais ferramentas para iniciar o acionamento de toda a rede de proteção às pessoas em situação de violência. Violência é toda ação que importe na lesão de direitos, causando dano ou sofrimento físico, psicológico, sexual ou ainda que contra a vida. Muitas Mulheres sofrem violência e não sabem como sair dessa situação delicada. A violência doméstica contra a mulher é a maior causa de feminicídio no Brasil e no Mundo.