IGP-10 de fevereiro sobe 1,98% ante alta de 1,79% em janeiro, afirma FGV

O Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) subiu 1,98% em fevereiro, após ter avançado 1,79% em janeiro, informou nesta terça-feira a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com isso, o IGP-10 acumulou alta de 3,80% no ano e avanço de 16,69% nos 12 meses encerrados em fevereiro.

O resultado de fevereiro ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro, que esperavam uma alta de 1,63% a 2,14%, com mediana de alta de 1,97%.

Já o resultado acumulado nos 12 meses até fevereiro ficou ligeiramente abaixo da mediana das projeções coletadas, uma alta de 16,71%, obtida do intervalo de 16,29% a 17,67%.

Quanto aos três indicadores que compõem o IGP-10, em fevereiro, os preços no atacado medidos pelo IPA-10 tiveram alta de 2,51%, ante uma alta de 2,27% em janeiro. Os preços ao consumidor verificados pelo IPC-10 apresentaram aumento de 0,39% em fevereiro, após o avanço de 0,40% em janeiro. Já o INCC-10, que mede os preços da construção civil, teve alta de 0,61% em fevereiro, depois de subir 0,50% em janeiro. O período de coleta de preços para o indicador de fevereiro foi do dia 11 de janeiro a 10 deste mês.

O encarecimento das commodities no atacado voltou a puxar a aceleração do IGP-10 em fevereiro, dessa vez com auxílio dos combustíveis, que tinham dado um alívio em dezembro e janeiro.

A alta de 1,98% no IGP-10 de fevereiro foi puxada pelo avanço de 2,51% no IPA-10, que mede os preços no atacado. "Os grandes destaques para a aceleração da taxa do IGP são importantes commodities e combustíveis", diz nota divulgada pela FGV. Segundo a entidade, minério de ferro (com alta de 8,06%), soja (alta de 7,32%), milho (alta de 9,22%) e óleo diesel (alta de 7,71%) responderam, somados, por 65% da alta no IPA-10.

Os preços de combustíveis voltaram a acelerar após deflação em janeiro. No IPA-10, o subgrupo "combustíveis para o consumo" passou de uma queda de 2,14% em janeiro para alta de 2,49% este mês. O subgrupo "combustíveis e lubrificantes para a produção" saíram de uma queda de 1,31% mês passado para um salto de 6,51% em fevereiro. No varejo, os alimentos seguem como vilões no IPC-10, assim que já foi visto em outros índices.