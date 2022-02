Exportações de componentes para calçados somam US$ 37,2 milhões

Depois de encerrar o ano passado com incremento de 22% (US$ 410,3 milhões), as exportações de componentes para calçados seguem em trajetória de alta. Em janeiro, conforme dados da Associação Brasileira das Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), foram exportados o equivalente a US$ 37,25 milhões, resultado 17% superior ao registro do mesmo mês de 2021. Dos 76 destinos, segundo a entidade, 51 aumentaram suas importações de materiais verde-amarelos.

O gestor de Mercado Internacional da Assintecal, Luiz Ribas Júnior, destaca que as exportações do setor seguem sendo influenciadas pelo encarecimento dos fretes para importações asiáticas. "O Brasil é um dos principais fornecedores de componentes fora da Ásia e tem chamado a atenção do mundo por contar com uma cadeia de fornecimento completa e de excelência", avalia Júnior, ressaltando que existe uma tendência de incremento nos embarques do setor para os próximos meses.

O principal destino das exportações foi a China. No total, foram embarcados para lá o equivalente a US$ 14,8 milhões, 38% mais do que no mesmo mês de 2021. Os principais produtos importados pelos chineses foram químicos para tratamento de couros.

O segundo destino do primeiro mês do ano foi a Argentina, para onde foi embarcado o equivalente a US$ 6,73 milhões, 66% mais do que no mesmo intervalo de 2021. Os principais produtos exportados para os hermanos foram solados, palmilhas, adesivos, laminados sintéticos e cabedais. No terceiro posto entre os destinos das exportações de componentes apareceu o Chile. Em janeiro, foram exportados para lá o equivalente a US$ 1,28 milhão, 10% mais do que no mesmo período do ano passado. Na pauta estavam, principalmente, adesivos e laminados sintéticos.

O principal exportador de componentes em janeiro foi o Rio Grande do Sul. No mês, as fábricas gaúchas exportaram o equivalente a US$ 21 milhões, 7% mais do que no mesmo período do ano passado. O segundo estado exportador do período foi São Paulo.