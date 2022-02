RGE projeta investimento de R$ 430 milhões no Vale do Taquari até 2026

Castigada por temporais no começo do ano e verificando vários problemas quanto ao restabelecimento da luz elétrica, a região Vale do Taquari deve ser contemplada por parte da distribuidora de energia RGE com investimentos de cerca de R$ 430 milhões em manutenção de 2022 a 2026, além de ações emergenciais já na próxima semana nos pontos identificados como mais problemáticos. A informação foi dada pelo diretor de relacionamento da concessionária, Fábio Calvo, nesta segunda-feira (14) durante reunião de trabalho da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e Participação Legislativa Popular, presidida pelo deputado estadual Elton Weber (PSB).

Durante o encontro, que ocorreu em formato híbrido, lideranças sindicais relataram situações em que o conserto da rede elétrica levou mais de uma semana, causando transtornos nas propriedades e prejuízo econômico, principalemente, para produtores de leite e frango. Gilberto Zanata, do Sindicato Rural de Encantado, mencionou o caso de uma comunidade do Vale do Taquari que ficou do dia 22 a 28 de janeiro sem energia elétrica, totalizando 140 horas seguidas. Citou também o caso de um produtor rural que perdeu 12.083 dos 19 mil frangos que mantinha no aviário por conta da tensão insuficiente para manter os equipamentos funcionando durante uma madrugada.

O vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag), Eugênio Zanetti, afirmou que as dificuldades com o abastecimento de energia não se restringem a uma região, mas atingem todo o Estado, especialmente, nas pontas de rede. “Não há justificativa para que um produtor fique uma semana sem luz e tenha que botar leite e frangos fora ou tenha que comprar gerador para resolver um problema que não é de responsabilidade dele”, apontou.

O diretor de relacionamento da RGE afirmou que a maior parte dos problemas na rede elétrica sob a responsabilidade da companhia foram ocasionados pelos três temporais com muita incidência de descargas elétricas e ventanias que ocorreram em janeiro no Rio Grande do Sul. No Vale do Taquari, os três episódios geraram 1284 atendimentos, muito acima da média de nove chamadas diárias.

Sobre a demora para o restabelecimento da energia, Calvo afirmou que em janeiro 21% dos funcionários da empresa tiveram afastamentos em função da nova onda de Covid-19. Ele revelou também que a RGE irá implantar mais seis bases de manutenção neste ano, com a contratação de 226 eletricistas e a compra de 86 caminhonetas.

O dirigente disse ainda que o principal fator de danos na rede é a vegetação. Por conta disso, o presidente da comissão propôs diálogo com os agricultores, prefeitos e Fundação Estadual do Meio Ambiente (Fepam) para analisar a possibilidade de aumentar a faixa de limpeza da rede elétrica. Elton Weber defendeu também a ampliação dos canais de comunicação da empresa com os seus clientes.