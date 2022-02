Nova diretoria toma posse hoje na ADVB-RS

Ocorre hoje, a partir das 18h30min, a posse da diretoria da gestão 2022-2023 da Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB-RS). A solenidade será híbrida - presencial na sede da entidade em Porto Alegre e via YouTube. O novo presidente é Rafael Bicca Machado, sócio-fundador do escritório Carvalho, Machado e Timm Advogados. Assumem como vices Alan Streck, Edmilson Milan, Karine Battisti, Leandro Fagundes, Leonardo Persigo, Letícia Meincke, Marcelo Gais e Ricardo Galho.