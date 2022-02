Ouro fecha em alta, com conflito reforçando busca por segurança

O contrato mais líquido do ouro fechou em alta nesta segunda-feira (14), em sessão na qual os desdobramentos das tensões entre Rússia e Ucrânia receberam grande atenção de investidores. Seguindo os relatos de que Moscou poderia realizar uma incursão militar no país vizinho, os temores pela repercussão de um conflito fizeram com que o metal fosse procurado, levando em conta sua posição como porto seguro.

O ouro para abril, contrato mais líquido, fechou em alta de 1,48%, a US$ 1.869,40 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Na avaliação do Commerzbank, como o conflito Rússia-Ucrânia se desenvolve provavelmente dominará os eventos no mercado de ouro esta semana. Se a situação realmente for escalada, o preço do metal provavelmente aumentará ainda mais, projeta.

Nesse cenário, as atas da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) que devem ser publicadas na quarta-feira e os dados de negociação suíços provavelmente ficarão em segundo plano para o mercado de ouro, avalia o banco alemão.

"A propósito, também acreditamos que qualquer nova escalada da situação na Ucrânia impedirá o Fed de aumentar as taxas de juros em 50 pontos-base em março, pois isso pode provocar turbulência excessiva nos mercados financeiros", afirma o Commerzbank.

O TD Securities faz avaliação semelhante, e indica que o prêmio de risco da Rússia está subindo mais uma vez em meio a um impasse nas negociações diplomáticas e no início dos exercícios militares. Nesse contexto, relatos dos EUA de altos riscos de uma invasão iminente fizeram os preços do ouro ultrapassarem suas expectativas, aponta.