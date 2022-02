Sine Municipal tem 473 vagas de emprego cadastradas nesta semana

A unidade do Sine Municipal (avenida Sepúlveda esquina com Mauá, Centro Histórico de Porto Alegre) tem 473 vagas disponíveis para retirada de cartas de entrevista de emprego. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em destaque, 50 vagas para Jovem Aprendiz, com entrevista direta no Sine Municipal, 50 vagas para eletricista de alta tensão e 42 para ajudante de obras.

Na quarta-feira (16), das 9h às 15h, será realizada entrevista para 50 vagas de auxiliar administrativo, destinadas para Jovem Aprendiz. Podem participar da seleção apenas estudantes de Porto Alegre, que tenham entre 18 e 21 anos e 11 meses, estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Médio. Sem matricula não pode se candidatar.

A preferência da empresa é para jovens que residam nos bairros Rio Branco, Cristo Redentor, Rubem Berta, Sarandi, Vila Jardim, Jardim Sabará, Santa Rosa de Lima, Costa e Silva e Centro Histórico.

O Sine Municipal disponibiliza e recomenda o agendamento eletrônico para evitar filas. O interessado pode também retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Dúvidas e informações podem ser obtidas também por e-mail: [email protected]

A unidade do Sine Municipal convida empresas para participar da ação especial programada para fevereiro, com ofertas de vagas de emprego específicas para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. A ação será dia 17, das 9h às 13h.O Sine realizará a intermediação da mão de obra, encaminhando o trabalhador para possível entrevista de emprego. Também haverá estrutura para entrevistas no local, se a empresa preferir. Empresários interessados encaminhar vagas para o e-mail: [email protected] O telefone (51) 3289-4820 fica à disposição para mais esclarecimentos.