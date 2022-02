Atividade econômica no Brasil cresce 4,5% em 2021

A atividade econômica brasileira fechou 2021 com alta de 4,5% em relação ao ano anterior, de acordo com o IBC-Br do Banco Central, divulgado nesta sexta-feira (11).

Em dezembro, o índice registrou crescimento de 0,33% na comparação mensal, na série já livre de influências sazonais.

"Observamos uma revisão muito grande nos números ao longo de 2021 inteiro, principalmente nos meses de maio e agosto, que apresentavam queda e passaram a apresentar alta, mudando a dinâmica e o nível da atividade", analisou Mirella Hirakawa, economista sênior da AZ Quest.

A especialista aponta que a produção industrial, com destaque ao setor de veículos, e o volume de serviços, principalmente no setor aéreo, explicam o cenário da atividade no último ano.

Apesar da inflação alta e do aumento de juros no país, esse resultado sinaliza o início de recuperação do impacto da Covid-19, alavancada pela vacinação e pela retomada gradual das atividades em 2021.

A indicação de alta de 0,33% em dezembro do último ano veio abaixo das estimativas do mercado financeiro, que em sua maioria era de alta em 0,6%, mas ainda dentro do intervalo de projeções.

O IBC-Br de dezembro foi o segundo resultado mensal positivo consecutivo, passando de 139,27 pontos para 139,73 pontos na série dessazonalizada - o maior desde agosto.

Em novembro, o índice do BC tinha voltado a crescer depois de quatro quedas seguidas, subindo 0,51% (dado revisado nesta sexta, ante 0,69%).

Os dados podem ser diferentes dos informados anteriormente porque a série passa por revisões frequentes. Os ajustes normalmente são residuais, mas a diferença tem sido maior nos últimos meses em razão dos choques causados pela pandemia de Covid-19, segundo o BC.

Na comparação com dezembro de 2020, o IBC-Br subiu 1,3% no último mês do ano. Já no último trimestre de 2021, o indicador ficou estagnado em 0,01%, indicando que a economia brasileira perdeu tração no segundo semestre do ano passado.

"Para janeiro, a gente tem uma perspectiva mais negativa. Esperamos que o IBC-Br fique mais próximo de zero ou levemente negativo, estamos revisando os números", disse Hirakawa, considerando a onda da variante Ômicron.

O IBC-Br mede o ritmo da atividade econômica do país ao longo dos meses e leva em conta o desempenho dos principais setores da economia: indústria, agropecuária e serviços.

Divulgado desde março de 2010, ele foi criado para auxiliar em decisões de política monetária, considerando que não existe outro dado mensal de desempenho do setor produtivo.