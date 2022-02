Ouro fecha em alta, com juros dos Treasuries em queda e Fed no radar

O contrato mais líquido do ouro fechou em leve alta nesta sexta-feira (11) antes de tensões envolvendo uma possível invasão da Ucrânia pela Rússia agitarem os mercados. O metal precioso foi beneficiado pela queda dos rendimentos dos Treasuries - que são vistos como concorrentes do ouro em termos de ativo seguro. Além disso, o mercado seguiu ajustando posições após a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, enquanto aguarda sinalizações do Federal Reserve(Fed, o banco central americano) sobre o aperto monetário.