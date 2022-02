Empreendedores gaúchos apostam no crescimento dos negócios em 2022

Estudo realizado pelo Sebrae/RS entre os dias 20 de dezembro e 24 de janeiro aponta otimismo dos empreendedores gaúchos para 2022. Segundo o levantamento, 65% das 2.608 pequenas empresas que responderam o levantamento da instituição creem na melhora do ramo de atividade e 53% no avanço da economia do Estado. Os dados são da 19ª edição da Pesquisa de Monitoramento dos Pequenos Negócios na Crise, com nível de confiança de 95%.

De acordo com o diretor-superintendente do Sebrae/RS, André Vanoni de Godoy, a expectativa resulta de um "conjunto de circunstâncias" que cercam cada negócio em si, além do ambiente macroeconômico do Rio Grande do Sul.

"A expectativa é nutrida pela estimativa de melhoria na economia gaúcha, tendo em vista o recuo da pandemia, com o avanço da vacinação contra a Covid-19. Apesar do alto contágio que a variante Ômicron representa, seus efeitos são menos graves do que os que vivemos nos últimos anos", avalia Godoy. "Por conta disso, as restrições praticamente desapareceram, e as pessoas estão circulando mais, o que ajuda a movimentar os negócios através do consumo."

Neste contexto mais otimista, 43% dos empreendedores gaúchos pretendem expandir o negócio, a exemplo da empresária Carla Bazotti, proprietária da startup Feeljoy, de delivery de alimentos congelados, com sede em Porto Alegre. Ela estuda aderir a um financiamento de R$ 150 mil, e estima crescimento de 20% no e-commerce da empresa e de 77% nas negociações com redes de supermercado. O carro-chefe, entretanto, segue sendo os canais on-line, destaca a empresária.

A startup oferece porções variadas de alimentos à base de proteínas, carboidratos, legumes, lanches e sopas ultracongeladas e embaladas individualmente a vácuo. O portfólio é formado 100% por alimentos isentos de conservantes, sem glúten e sem lactose. Em 2019, a empresa produziu 45.210 unidades de suas porções alimentícias. Impulsionado por novas tendências de consumo e o fomento de oportunidades nos canais online, em 2020, esse número saltou para 80.818 unidades.

"Hoje 67% das vendas ocorrem no ambiente digital. Com o atendimento via Whatsapp, este número sobe para 76%", destaca Carla. Segundo ela, a empresa atualmente trabalha com o lançamento de dois novos produtos este ano: mini pizza sem glúten e sem lactose e mini hambúrguer sem glúten.

Carla observa que a Feeljoy iniciou suas atividades em 2015 e desde 2017 conta com o apoio do Sebrae/RS para o fomento de novas oportunidades de negócios. "Em um primeiro momento, participamos do Programa Agente Local de Inovação (ALI). Desde 2019, integramos também um grupo de 65 empresas gaúchas que participam do Projeto Desenvolvimento da Cadeia Produtiva de Alimentos e Bebidas do RS", enumera. A empresária afirma que foi o vínculo com a instituição que fez o negócio resistir durante a pandemia.

"Para 2022, estou bem otimista: vejo um crescimento do mercado e da economia do Rio Grande do Sul, além de um aumento no comportamento do consumidor, que passou a investir mais em alimentação saudável", afirma Carla. Godoy, por sua vez, completa que, assim como Carla 38% dos empresários que responderam o levantamento do Sebrae/RS pretendem buscar financiamento; enquanto outros 38% responderam que preferem manter o investimento nos negócios de forma estável. "Apenas 2% afirmam que pretendem reduzir e 4% disseram que vislumbram encerrar as atividades na temporada de 2022", pondera.