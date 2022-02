ADVB-RS realiza na terça-feira a posse de sua nova gestão

A Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB-RS) dará posse à sua nova administração para o período de 2022 e 2023 no dia 15 de fevereiro. A solenidade será híbrida - presencial na sede da entidade em Porto Alegre e com transmissão pela internet, via YouTube, a partir das 18h30min. A entidade terá como presidente Rafael Bicca Machado é sócio-fundador do escritório Carvalho, Machado e Timm Advogados, sendo head da área societária. Ele também é conselheiro de administração independente da ADVB-RS, Brivia, Serpro e ABGV.

Ao seu lado, assumiram como vice-presidentes Alan Streck, Edmilson Milan, Karine Battisti, Leandro Fagundes, Leonardo Persigo, Letícia Meincke, Marcelo Gais e Ricardo Galho.

Machado destaca que a sua gestão dará continuidade às ações da administração passada, e agora centraliza os esforços da ADVB-RS para que profissionais e organizações obtenham resultados concretos em suas vendas de serviços e produtos, também no ambiente digital.

Dentro deste objetivo, o dirigente informa a criação de um departamento que irá focar no digital e que será administrado por Ricardo Gallo, vice-presidente de transformação digital. “Queremos conectar a ADVB-RS a este movimento (tecnológico) que está acontecendo com o mercado”, cita.

A entidade, segundo Machado, também vai ampliar os seus esforços para assinalar datas significativas com a comemoração dos 60 anos da ADVB/RS, bem como, os 50 anos do Prêmio Exportação RS. “Em 2023, também vamos fechar a data dos 40 anos do prêmio Top de Marketing ADVB-RS", conta. Ele lembra que a edição do evento de 2022 já está marcada para ocorrer no dia 10 de novembro e informa que as inscrições estarão abertas já no mês de março.

Neste ano, o Prêmio Exportação ocorrerá no dia 1º de setembro e é uma atividade voltada ao reconhecimento às empresas que se destacaram no setor exportador.

Com a realização de eventos online e também com o desenvolvimento de muitos cursos e capacitações de modo online, a ADVB-RS expandiu a sua presença até mesmo para o exterior. Já em sua atuação presencial, a direção da entidade reforça a importância do deslocamento do eixo das atividades para fora de Porto Alegre.

“A ADVB-RS quer fazer também uma ação de aproximação, indo em outras cidades gaúchas e conhecendo igualmente empresas líderes localizadas em cada uma dessas regiões, levando o conhecimento e a experiência”, destaca a gerente executiva, Mastrângela Teixeira.

Em visita ao Jornal do Comércio, Rafael Bicca Machado e Marstrângela Teixeira foram recebidos pelo diretor de Operações, Giovanni Tumelero, e pelo editor de Economia, Cristiano Vieira, e por Rosi Zômer, gerente comercial.