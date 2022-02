Aumenta fiscalização sobre serviços das concessionárias gaúchas de energia

Sobre os temporais de janeiro, Jung lembra que, no caso da CEEE Grupo Equatorial, as maiores dificuldades foram registradas na região Sul do Estado, em municípios como Pelotas e Rio Grande, e na RGE a parte mais afetada foi no Vale do Taquari. Em nota, a RGE informou que se reuniu na quarta-feira (9) com prefeitos do Vale do Taquari como parte do processo de construção do plano que a empresa está elaborando para a região. O objetivo do encontro foi ouvir os prefeitos para entender as principais demandas e apresentar o que já está previsto em investimentos e manutenção. O detalhamento do plano será feito em reunião no dia 21 de fevereiro com o Ministério Público e lideranças do Vale do Taquari.

“Vamos avaliar como está sendo feito o atendimento de uma maneira mais localizada”, diz Jung. A ideia é mapear as áreas mais afetadas, que têm os piores indicadores de continuidade, para que, com as distribuidoras, se estabeleçam planos de ações para amenizar os obstáculos que impedem um restabelecimento mais ágil do fornecimento de energia. O representante da Agergs acrescenta que a projeção é elaborar um planejamento de médio prazo, de cerca de um ano, para no verão de 2022/2023, em pontos mais problemáticos, já se ter algumas melhorias realizadas.

O gerente de energia elétrica e gás canalizado da Agergs, Alexandre Jung, detalha que o foco principal desse acompanhamento será nas áreas rurais, onde as interrupções de abastecimento são mais longas. A ação da agência já iniciou e a perspectiva é que até o final de março seja concluído um relatório com o diagnóstico dos problemas, solicitando medidas por parte das distribuidoras e estabelecendo metas de atendimento. Caso as concessionárias não cumpram com o que se comprometerem a desempenhar, poderão ser abertos processos punitivos.

A demora para restaurar a energia após temporais expôs a dificuldade das duas grandes distribuidoras gaúchas do setor, a RGE e a CEEE Grupo Equatorial, de agirem rapidamente em circunstâncias de queda generalizada de luz. Em janeiro, houve períodos em que mais de 200 mil pessoas ficaram sem energia no Estado e muitos desses consumidores aguardaram por dias o restabelecimento. Em função das recorrentes reclamações sobre interrupções nos serviços de distribuição das concessionárias, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) instaurou procedimentos de fiscalização extraordinária nessas companhias.

CEEE Grupo Equatorial projeta melhora gradual e incremento de investimentos

Mesmo com a RGE sendo a distribuidora com maior inserção rural no Estado, a CEEE Grupo Equatorial também tem um peso importante nessa área, além de atender ao maior centro urbano gaúcho, a cidade de Porto Alegre. No caso em particular dessa empresa, gira a expectativa da melhora dos serviços prestados com a sua privatização. O Grupo Equatorial assumiu a gestão da companhia em julho do ano passado, mas, apesar da evolução de indicadores de fornecimento, a distribuidora ainda não atingiu um novo patamar de qualidade tão superior em comparação à quando era estatal.

“Para fazer qualquer mudança estrutural leva um certo tempo, a gente estima que a situação de rede (melhoria da infraestrutura elétrica), que demanda investimento, leve de um a dois anos”, explica o superintendente técnico da CEEE Grupo Equatorial, Julio Hofer, que também já atuou como diretor da empresa quando ela era estatal, entre os anos de 2015 e 2018. Ele frisa que em um pouco mais de seis meses não é possível implementar todas as ações necessárias.

No entanto, o dirigente já aponta algumas alterações entre a gestão pública e a privada. “A primeira grande mudança foi o trabalho feito com as pessoas, com a equipe, a gente sai de um modelo de operação com um modo histórico de estatal para um modelo de trabalho que exige mais envolvimento, mais disponibilidade e mais ação”, afirma. Segundo o superintendente técnico, a companhia investirá agora valores superiores ao que aportava no passado.

No segundo semestre de 2021, foram desembolsados pela distribuidora, em obras na rede elétrica, cerca de R$ 50,2 milhões. “Para este ano o nosso orçamento é ainda maior, na ordem de R$ 240 milhões a R$ 250 milhões”, afirma Hofer. Conforme balanço da distribuidora quando ainda pertencia ao Estado, em 2020 o valor total investido pela companhia em redes de distribuição de baixa, média e alta tensão foi de R$ 156 milhões.

“Algumas coisas estão acontecendo, algumas evoluíram um pouco mais e outras estão em andamento, mas eu diria que estão dentro do nosso cronograma”, frisa o dirigente. Ele enfatiza que os indicadores de qualidade da empresa estão apresentando melhoras. De fato, de acordo com levantamento da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), dezembro de 2021 foi o dezembro em que a CEEE registrou os menores índices de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (menos de 1,5 horas) e de Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (um pouco mais de 0,8 interrupções) nos últimos quatro anos.