Petróleo fecha misto, após sessão volátil, de olho em dólar, CPI nos EUA e Opep

Os contratos do petróleo fecharam sem sinal único nesta quinta-feira (10) após uma sessão marcadamente volátil. No radar das mesas de operação, está a movimentação do dólar, que oscila ante suas principais rivais, além de negociações em Viena para retomada do acordo nuclear do Irã. O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) norte-americano e as projeções da Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep) também tiveram reflexo no mercado.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril do petróleo WTI para março fechou em alta de 0,25% (US$ 0,22), a US$ 89,88, enquanto o do Brent para o mês seguinte caiu 0,15% (US$ 0,14), a US$ 91,41, na Intercontinental Exchange (ICE).

Pela manhã, os ativos ampliavam os ganhos de quarta-feira. Em relatório mensal, a Opep reiterou sua projeção de aumento de 4,2 milhões de barris por dia (bpd) na demanda global em 2022. Fora do grupo, a previsão segue de que a oferta suba em 3 milhões de bpd. A informação deu leve impulso aos ativos. A Capital Economics observa, em nota, que houve uma queda relativa no crescimento de produção da Opep em janeiro. "Nunca esperávamos que a Opep conseguisse desfazer completamente seus cortes de produção este ano, mas há um risco crescente de que ela produzirá ainda menos do que prevíamos", diz o analsita Edward Gardner, que considera esse um dos pontos-chave na projeção de preço para a commodity.

Na esteira da alta acima do esperado no CPI americano, o fortalecimento do dólar ante rivais passou a pressionar o petróleo, que virou para o negativo. As negociações em Viena, entre Irã e Estados Unidos, podem possibilitar a reinserção do petróleo iraniano nos mercados, garantindo um alívio de oferta "mais que necessário", afirma a Rystad Energy. As tensões geopolíticas entre a Arábia Saudita e o Iêmen também estimulam a especulação de que produções podem ser interrompidas repentinamente, diz a consultoria.

Ao longo da sessão, o dólar reduziu ganhos e deu espaço para algum avanço das commodities. Os ativos do petróleo chegaram a subir 1%, mas perderam fôlego diante da menor busca por risco nos mercados internacionais nesta tarde.