Porto Alegre foi escolhida como uma das 15 cidades que transformam no Brasil, de acordo com um programa liderado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap). O programa Cidades que Transformam busca auxiliar as cidades a desenvolver projetos para se tornar mais sustentáveis, inclusivas, diversas e empreendedoras, com o objetivo de fortalecer as capacidades municipais para criar e implantar soluções que respondam às necessidades da população. Dos 149 projetos elegíveis em todo o País, 15 foram selecionados, incluindo o da capital gaúcha, que é o Orçamento Participativo Digital.

Alexandre Borck, secretário-adjunto de Governança Local e Coordenação Política, pasta que coordenará o projeto, reforçou a importância do Orçamento Participativo Digital para a cidade. “Esta parceria com a Enap nos ajudará a redesenhar este projeto tão importante. Acreditamos que o OP Digital pode nos permitir estabelecer um canal de comunicação e alinhamento entre os diversos atores da gestão. E, paralelamente, uma ponte entre prefeitura e o cidadão, de forma que uma maior parcela da população seja partícipe na indicação de problemas e, também, no acompanhamento de soluções para a cidade”, comentou.

Durante a oficina inaugural da parceria, a diretora da GNOVA/Enap, Bruna Santos, destacou a importância de projetos com foco na participação popular. “Passamos muitos anos trabalhando para tornar as janelas do governo mais transparentes. Agora, é o momento de construirmos portas e pontes para trazer a população para dentro deste processo”, ressaltou.