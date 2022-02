Pagamento parcelado do IPTU começa em 8 de março em Porto Alegre

Os contribuintes que optaram pelo pagamento parcelado do IPTU 2022 poderão quitar a dívida em até dez vezes com o primeiro vencimento em 8 de março, segundo informa a prefeitura de Porto Alegre. As guias serão entregues pelo correio na segunda quinzena de fevereiro.

site da prefeitura O documento de arrecadação também pode ser acessado pelo, mediante informação da inscrição do imóvel e também do CPF/CNPJ do proprietário. A PMPA também informou que a partir deste ano as demais parcelas não serão mais enviadas pelos correios.

Se a primeira parcela não for paga até o dia 8 de março, todo o lançamento é inscrito em dívida ativa automaticamente, incidindo multa e juros. As demais parcelas vencem sempre no dia 8 de cada mês. Quando não houver expediente bancário nesse dia, o vencimento será adiado para o próximo dia útil.