Setor de serviços registra alta de 10,9% em 2021

Após amargar queda recorde de 7,8% em 2020, o volume do setor de serviços voltou a crescer no Brasil, com alta de 10,9% em 2021, informou nesta quinta-feira o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Em termos percentuais, a elevação é a maior da série histórica, iniciada em 2012.

Conforme Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE, a alta de dois dígitos é explicada em boa parte pela base de comparação fragilizada, já que o setor foi o mais impactado em 2020 pela chegada da pandemia, na comparação com indústria e comércio.

Na avaliação do pesquisador, isso acabou gerando uma espécie de atraso para a recuperação das perdas do setor, o que ocorreu em 2021. "O setor de serviços foi mais impactado pelo início da pandemia por conta do caráter presencial de algumas atividades", disse. "A base de comparação é bastante deprimida", acrescentou.

No recorte mensal, o volume do setor cresceu 1,4% em dezembro, frente a novembro. O dado superou com folga as expectativas do mercado financeiro. Analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam avanço de 0,6%.

Com o resultado de dezembro, o segmento ficou 6,6% acima do patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020. Também alcançou o maior nível desde agosto de 2015. Contudo, ainda está 5,6% abaixo do recorde da série, registrado em novembro de 2014.

O setor de serviços envolve uma grande variedade de negócios, de bares e restaurantes a instituições financeiras, de tecnologia e de ensino. Também é o principal empregador no País.

Os dados do IBGE ainda sinalizam um ritmo desigual de retomada entre as atividades de serviços. Três das cinco pesquisadas estão acima do pré-crise, enquanto outras duas seguem abaixo de fevereiro de 2020.

Segundo Lobo, o que levou o setor como um todo para um patamar superior ao do pré-coronavírus foi principalmente o impacto positivo de atividades que dependem menos da circulação de clientes e que são voltadas em boa medida a empresas.

Entre elas, estão os serviços de informação e comunicação, que se encontram em nível 12,8% acima do pré-crise. Essa atividade envolve telecomunicações, tecnologia da informação, serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias.

O analista do IBGE explicou que serviços de caráter presencial também mostraram uma retomada ao longo de 2021, em um contexto de avanço da vacinação contra a Covid-19 e menores restrições a empresas. Essa reação, contudo, ainda é incompleta.

Os serviços prestados às famílias, por exemplo, cresceram 0,9% em dezembro, nona taxa positiva em sequência. Apesar da melhora, ainda estão 11,2% abaixo do patamar pré-pandemia e 21,8% distantes do ponto mais alto da série, verificado em outubro de 2013. Os serviços prestados às famílias reúnem empresas como bares, hotéis e restaurantes.

"Essa foi a atividade que sentiu os maiores efeitos da pandemia, perdeu muita receita nos meses iniciais, mas de lá para cá vem reduzindo suas perdas", indicou o pesquisador do IBGE.

De acordo com o IBGE, o crescimento de 10,9% do setor em 2021 foi acompanhado por avanços nas cinco atividades pesquisadas. As contribuições positivas mais importantes foram de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (15,1%) e informação e comunicação (9,4%).