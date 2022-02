Dólar cai 0,64% com apetite externo ao risco

Após uma manhã de instabilidade, em que chegou até a flertar com o teto de R$ 5,30, o dólar à vista perdeu força à tarde no mercado local de câmbio, alinhando-se ao movimento de enfraquecimento da moeda americana em relação a divisas emergentes, em meio a forte apetite ao risco no exterior.

Operadores atribuíram a falta de fôlego do real na primeira etapa de negócios a fatores técnicos no mercado futuro de dólar, com retomada de posições defensivas por players relevantes.

Dados de fluxo cambial, divulgados pelo Banco Central por volta de 14h30, mostraram que houve entrada líquida US$ 4,469 bilhões pelo canal financeiro na semana passada (de 31 de janeiro a 4 de fevereiro). No total, o fluxo cambial no período foi positivo em US$ 4,936 bilhões, já que houve também entrada de US$ 368 milhões via comércio exterior.

No acumulado do ano, até 4 de fevereiro, o fluxo cambial é positivo em US$ US$ 5,725 bilhões, graças à entrada líquida de US$ 9,465 bilhões pelo canal financeiro. Do lado do comércio exterior, o saldo neste ano é negativo em US$ 3,740 bilhões.

"O dólar vinha tentando perder os R$ 5,25 faz tempo sem sucesso. Quando chegava a esse patamar, entrava compra, porque havia dúvida se a tendência de queda iria continuar. O fluxo positivo em fevereiro mostrou que a entrada de capital estrangeiro continua muito forte e deu coragem para os vendidos (que ganham com a queda do dólar) aumentarem suas posições", afirma o gerente da mesa de derivativos financeiros da Commcor DTVM, Cleber Alessie Machado.

Com variação de cerca de oito centavos entre a máxima (R$ 5,2902) e a mínima (R$ 5,2133), o dólar à vista fechou em queda de 0,64%, a R$ 5,2269 - menor valor desde 13 de setembro (R$ 5,2236). Com isso, a divisa já perde 1,79% na semana e acumula desvalorização de 6,26% em 2022. O dólar futuro para março caiu 0,45%, para R$ 5,26050, com giro de US$ 12,7 bilhões.

O Ibovespa emendou o segundo ganho seguido nesta quarta-feira, chegando a recuperar a linha dos 113 mil pontos no melhor momento da sessão, mas se acomodou a um avanço mais tímido ao longo da tarde, apesar de altas em torno ou acima de 1% nos principais mercados acionários do Hemisfério Norte, com destaque, em Nova York, para o Nasdaq ( 2,08%).

Ao fim, a referência da B3 perdeu força e oscilou para o negativo, mas conseguiu fechar em leve alta de 0,20%, a 112.461,39 pontos, entre mínima de 111.710,32 e máxima de 113.163,31 pontos, saindo de abertura a 112.232,54 pontos. O giro financeiro foi a R$ 32 bilhões na sessão e, na semana, o Ibovespa sobe 0,19% - no mês, avança 0,28% e no ano ganha 7,29%.

Na B3, o bom desempenho de Petrobras (ON 0,09%, PN 0,38%), embora muito enfraquecido ao longo da tarde, foi o contraponto desde a manhã ao dia negativo para grandes bancos, especialmente Bradesco (ON -8,80%, PN -8,58%), após o balanço trimestral da instituição. O petróleo (Brent e WTI) chegou a acentuar ganhos na sessão, na casa de 1%, após os dados semanais sobre os estoques dos Estados Unidos, em queda de 4,756 milhões de barris.