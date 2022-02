Fundatec tem 100 vagas de estágio abertas no Rio Grande do Sul

A Fundatec Estágios está com 100 vagas abertas em diversas cidades do Rio Grande do Sul. As oportunidades são no formato presencial e home office, e estão disponíveis para estudantes que estejam cursando os níveis Médio, Técnico ou Superior. A seleção acontece em Porto Alegre, na Região Metropolitana e em municípios do interior do Estado, como Alegrete, Bagé, Ijuí, Passo Fundo e Santa Maria.

As bolsas auxílio variam entre R$ 750,00 e R$ 1.200,00, para cargas horárias de 4 e 6 horas diárias. No Ensino Superior, as vagas estão distribuídas nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação, TI, Engenharia Civil, Direito, Odontologia, Pedagogia, Artes e Design, Recursos Humanos, Ciências Econômicas, Arquitetura, Veterinária, Química, Fisioterapia e Moda. Já para o Ensino Técnico, há vagas em Administração, Enfermagem, Farmácia, Química, Elétrica e Eletrônica, Comunicação, Edificações, Contabilidade, Recursos Humanos, Segurança do Trabalho e Logística.