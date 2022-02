Caxias do Sul faz estudo de análise estratégica do Aeroporto da Serra

A elaboração de estudos de análise estratégica do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, projeto de R$ 200 milhões em Caxias do Sul, foi oficializada ontem entre a prefeitura da cidade e a Empresa de Planejamento e Logística (EPL), do governo federal. De acordo com o secretário de Parcerias Estratégicas e Gestão de Recursos, Maurício Batista da Silva, a ideia é que o município possa ter um parecer das ações necessárias do governo, não só quanto ao equipamento aeroportuário.

"O estudo deve apontar de que forma ou que outras ações nós precisamos tomar para que o aeroporto venha a ser uma referência como um vetor de desenvolvimento de Caxias do Sul, e não tenha um papel coadjuvante, como é o caso do atual aeroporto", ponderou.

O diretor-presidente da EPL, Arthur Luis Pinho de Lima, e o diretor de gestão da EPL, Marcelo Guerreiro Caldas, estiveram em Caxias para a assinatura. Para o prefeito Adiló, a assinatura de hoje é um marco não só para Caxias, mas para toda a região, e vai ao encontro do trabalho conjunto que tem sido realizado. Lima destacou que existe uma análise quanto ao equipamento em si, extensão de pista, demanda por novos voos, etc. Assim, será avaliado no estudo, por exemplo, a necessidade imediata ou não de um terminal de cargas, qual é a demanda prevista, qual a demanda que pode ser desenvolvida.

Os acesso ao aeroporto também serão avaliados no estudo, desde quais são as melhorias na parte rodoviária quanto na parte de interligação ou necessidade de investimentos em outros modais, existentes ou não. O novo aeroporto deve aumentar a conexão entre Caxias do Sul e municípios próximos com voos para outros estados.