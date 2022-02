Rio Grande do Sul tem em 2021 maior superávit orçamentário desde 2009

Ainda de acordo com o balanço, a receita tributária também cresceu por conta da arrecadação de R$ 3,9 bilhões em IPVA (dezembro de 2021), que inflou em 22,2% frente ao ano anterior; e mais R$ 1,1 bilhão em ITCMD (aumento de 48,2%). "Neste último caso, foi a primeira vez na história do Estado que a arrecadação do imposto ultrapassou o valor de R$ 1 bilhão", considerou Cardoso.

Os dados ainda apontaram que em 2021, houve superávit primário (sem considerar as despesas) de R$ 4,7 bilhões, o que significa uma melhora de R$ 1,79 bilhão frente ao ano anterior, quando o resultado foi de R$ 2,86 bilhões. Mais uma vez, Cardoso vinculou a boa performance aos efeitos das reformas estruturais e "ao engajamento da atual gestão com o equilíbrio fiscal", além da retomada da atividade econômica e dos efeitos inflacionários recentes, com reflexos diretos na arrecadação do ICMS.

Ele lembrou ainda que os pagamentos dos fornecedores e da folha dos servidores também já estavam regularizados desde 2020, abrindo caminho para que, em 2021, avançassem os investimentos após as privatizações. "São medidas que se somam a resultados que, pouco a pouco, demonstram a importância da persistência do ajuste", explicou Cardoso. Segundo ele, outro dado que comprova o ajuste em curso no Estado são os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). "Em 2021, pela primeira vez, o Rio Grande do Sul ficou abaixo dos limites máximos para dívida desde a criação da LRF, situando-se abaixo também dos limites máximos e prudenciais para pessoal."

Ao apontar a despesa com Previdência como uma operação "importante", Cardoso afirmou que a redução do déficit previdenciário continuou em 2021, passando de R$ 10,3 bilhões em 2020 para R$ 9,5 bilhões. "Quando comparado com 2019, período anterior à Reforma, a queda é de 24% (R$ 3 bilhões)", comparou o gestor público.

Conforme o balanço atual, a receita total do governo foi de R$ 57,9 bilhões, o que representa um crescimento de aproximadamente 27% em relação ao ano anterior (R$ 45,5 bilhões). Segundo Cardoso, isso se deve principalmente às receitas correntes (impostos, taxas e contribuições), sem contar o efeito de ingresso de R$ 2,57 bilhões da regularização contábil de parte da dívida de ICMS da CEEE Distribuidora (CEEE-D). Somente a receita bruta de ICMS consistiu em R$ 44,8 bilhões. "Essa receita cresceu R$ 8,6 bilhões (23,77%) frente a R$ 36,2 bilhões arrecadados no ano anterior", observou o secretário, lembrando que o resultado já contabiliza o repasse para os municípios.

O secretário da Fazenda apresentou as análises acompanhado do seu adjunto, Jorge Tonetto, dos subsecretários da Cage, Rogério Meira, do Tesouro do Estado, Bruno Jatene, e da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, além da equipe da Divisão de Informação e de Normatização Contábil (DNC) da Cage.

Relatório de Transparência Fiscal (RTF) do governo do Estado apresentado nesta quinta-feira (10) aponta que o Rio Grande do Sul teve um superávit orçamentário de R$ 2,5 bilhões em 2021. Os valores são nominais, preservando os resultados do ano anterior.

Despesas com Saúde cresceram em 11,7% em função dos custos relacionados à pandemia de Covid-19

Por conta dos custos relacionados à pandemia de Covid-19, as despesas totais na área de Saúde atingiram R$ 8,22 bilhões no Rio Grande do Sul. O aumento é de 11,7% em relação à 2020, quando foram gastos R$ 859 milhões; e de 32,2% em relação à 2019 (R$ 2 bilhões).

"Essa trajetória é ainda mais expressiva quando se considera que o ano de 2020 já tinha apresentado gastos maiores em Saúde, tendo contado naquela oportunidade com repasses do governo federal", destaca o secretário da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso. Ele explica que as ações de combate à pandemia continuaram demandando gastos com Saúde no ano passado, principalmente no que se refere à disponibilização de leitos de UTI, que exigem investimentos em estrutura, aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs), respiradores, insumos e remédios específicos.

Os indicadores de despesas de pessoal também "evoluíram positivamente" em 2021, segundo avaliação do titular da Sefaz. Foram R$ 31,1 bilhões, o que significou um aumento de 638 milhões frente ao ano anterior. O comprometimento da RCL com as despesas de pessoal do Poder Executivo ficou abaixo do limite prudencial (46,55%), encerrando o ano em 41,37% (42,49% em 2020). Considerando todos os Poderes, esse indicador fica em 48,72% frente a 49,77% em 2020.

Cardoso lembrou ainda que em 2021 foram quitados R$ 3,5 bilhões de despesas de exercícios anteriores, incluindo 13º salário de 2020, e investimentos. "Com a regularização dos pagamentos de salários e fornecedores, o estoque de restos a pagar do Poder Executivo atualmente se compõe dos saldos não pagos à União por força da liminar STF (R$ 14,5 bilhões) e de valores correntes e de investimentos em fase regular de liquidação da despesa", observa.

"Tivemos uma grande virada de chave e esse resultado não foi ainda maior porque nos empenhamos no final do ano passado em investir no Programa Avançar", avalia Cardoso.