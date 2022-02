Relator do caso Oi e conselheiros do Cade votam por reprovação de compra

O conselheiro Luis Braido, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), votou para reprovar a compra da Oi por TIM, Vivo e Claro. Ele é o relator da operação no órgão antitruste. O julgamento começou nesta quarta-feira (9) . Outros dois conselheiros seguiram a mesma linha de voto do relator.

De acordo com o conselheiro-relator, os remédios propostos são insuficientes para aprovar o negócio proposto. Para ele, a Oi está tendo um bom desempenho no processo de recuperação judicial, angariando clientes e se tornando atrativa para os investidores. Assim, seu retorno ao mercado independe da operação envolvendo as três concorrentes.

Os remédios propostos para mitigar os efeitos anticoncorrenciais chegaram ao seu gabinete, ele disse, na noite da terça-feira (8).

De acordo com ele, as soluções sugeridas pelas teles envolvem oferta pública de alienação de rádio base pós-operação, oferta de rádio frequência de produtos no atacado, para rooming, oferta de referência de rede de uso em alta frequência e ofertas para cessão temporária e onerosa de direitos de uso de radiofrequência.

Para o conselheiro, o principal ativo da Oi, que é espectro, não foi negociado na operação e era fundamental para aprovar o negócio.

"Apostaram no poder de captura do estado e não quiseram negociar remédios firmes", criticou o relator.

Em tom duro contra as teles, disse que a Anatel tem plenas condições para garantir o funcionamento do mercado caso a Oi vá a falência.

Os conselheiros Paula Azevedo e Sérgio Ravagnani acompanharam o voto do relator pela reprovação. Paula disse que a operação deixa as três maiores empresas em patamar muito semelhante, o que poderá aumentar a barreira à entrada de novos competidores.

A conselheira refutou ainda o argumento de que, caso reprove o negócio, o Cade seria responsável pela quebra da Oi e prejudicaria o mercado de telecomunicações. "Operações privadas, ainda que impactem no domínio público, não podem se sobrepor às atribuições dessa autarquia, que é garantir a concorrência", afirmou.

Ravagnani acrescentou que a operação tem claros incentivos ao exercício de poder econômico pelas empresas, e que a regulação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) não é suficiente para refutar o cenário. "Esse não é um caso desafiador, é um caso de reprovação. Remédios apresentados são cosméticos", completou.