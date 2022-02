FGV: IPC-S desacelera em 4 das 7 capitais na 1ª quadrissemana de fevereiro

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em quatro das sete capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de fevereiro, na comparação com o fechamento de janeiro, informou nesta quarta-feira a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O IPC-S repetiu alta de 0,49% na primeira leitura de fevereiro, idêntica à apurada no fechamento de janeiro. A alta acumulada em 12 meses é de 9,52%, menor do que os 9,58% ocorridos no período até janeiro.

O alívio mais significativo no IPC-S Capitais foi registrado em Recife, onde a inflação recuou 0,01%, ante alta de 0,16%. Brasília (0,29% para 0,22%), São Paulo (0,90% para 0,86%) e Rio de Janeiro (0,59% para 0,57%) foram as outras cidades com descompressão da inflação nesta leitura.

Por outro lado, Porto Alegre (-0,35% para -0,25%), Belo Horizonte (0,62% para 0,71%) e Salvador (0,84% para 0,93%) apresentaram avanços na primeira quadrissemana do mês, de acordo com a FGV.

Nesta apuração, cinco das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação. Registraram acréscimo em suas taxas de variação os grupos: Transportes (0,04% para 0,15%), Comunicação (0,53% para 0,76%), Habitação (0,13% para 0,18%), Alimentação (1,15% para 1,17%) e Despesas Diversas (0,20% para 0,22%). Nestas classes de despesa, vale destacar o comportamento dos itens: gasolina (-1,12% para -0,90%), tarifa de telefone residencial (0,33% para 3,16%), tarifa de eletricidade residencial (-1,76% para -1,34%), hortaliças e legumes (7,87% para 8,93%) e alimentos para animais domésticos (0,74% para 1,06%).

Em contrapartida, os grupos Educação, Leitura e Recreação (1,64% para 1,22%), Vestuário (0,76% para 0,62%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,03% para 0,02%) apresentaram recuo em suas taxas de variação. Nestas classes de despesa, vale citar os itens: cursos formais (6,47% para 5,14%), calçados infantis (-1,41% para -2,21%) e artigos de higiene e cuidado pessoal (0,44% para 0,41%).