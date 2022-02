Discussão sobre PEC dos Combustíveis pode pressionar dólar e elevar preços

A equipe econômica teme que a discussão sobre a PEC (proposta de emenda à Constituição) formulada pelo Palácio do Planalto para cortar impostos de combustíveis sem compensação orçamentária pressione ainda mais o patamar do câmbio.

O time de Paulo Guedes (Economia) afirma que o nível do dólar, diretamente ligado aos preços observados nos postos, pode escalar em meio às discussões e contribuir para eliminar o efeito do corte tributário pretendido.

A moeda encontra-se atualmente em trajetória de queda. No acumulado de 2022 até agora, o dólar caiu 5,65%. Analistas atribuem o recuo à alta da taxa básica de juros (Selic) pelo Banco Central, que amplia a atratividade da renda fixa brasileira para investidores estrangeiros.

Para integrantes do ministério da Economia ouvidos pela reportagem, esse arrefecimento do dólar ajudaria a conter a alta de preços, inclusive os de combustíveis. A negociação da PEC, no entanto, pode fazer esse cenário mudar, afirmam, em meio ao temor de investidores sobre o impacto do texto final para os cofres públicos.

Além das incertezas fiscais, podem afetar o câmbio fatores como a instabilidade institucional (inclusive a estimulada pelo presidente Jair Bolsonaro), a elevação dos juros em grandes economias, as condições da atividade no Brasil, o noticiário eleitoral e a tensão geopolítica internacional.

Guedes e sua equipe têm alertado constantemente o restante do governo sobre os riscos dos debates. Na última sexta-feira, o chefe da equipe econômica almoçou com Bolsonaro e manifestou preocupação com o rumo das discussões.

O Ministério da Economia é contrário à solução via PEC e defende que o esforço legislativo seja direcionado ao PL (projeto de lei) 11/2020. O texto, aprovado na Câmara em outubro e parado no Senado desde então, mudaria a cobrança do ICMS e estabeleceria limites para a tributação.

Os estados resistem às alterações no imposto, mas os integrantes da pasta afirmam que o PL vai no coração do problema e tem impacto imediato. Além disso, o projeto não infringiria a lei eleitoral por não ser um ato do governo e por já ter sido aprovado pelos deputados no ano passado -o mesmo entendimento não está assegurado para a PEC, que inclusive continha a assinatura de um membro da Casa Civil nas propriedades do documento.

O PL também demandaria um esforço de articulação menor por já ter sido aprovado na Câmara -bastando, agora, ser aprovado por maioria do Senado. Já uma PEC demandaria aval de três quintos dos deputados e depois dos senadores.

O texto do PL estabelece que as alíquotas de ICMS de combustíveis sejam específicas, por unidade de medida (o chamado ad rem), em vez de serem atreladas ao preço cobrado nas bombas (ad valorem). Pelo texto, os percentuais seriam definidos anualmente pelos estados e vigorariam por 12 meses.