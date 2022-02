Governo dá sinal verde à derrubada de veto para desonerar setor de eventos

Em gesto a um dos setores mais afetados pela pandemia, o de eventos, o governo cedeu e deu sinal verde à derrubada de um veto do presidente Jair Bolsonaro (PL) para isentar empresas do setor do pagamento de tributos durante cinco anos.

O alvo da iniciativa são empresas de hotelaria, cinemas, casas de eventos, como shows, salões de feiras, festas e bufês. Também inclui agências de viagens, transportadoras de turismo, parques temáticos, acampamentos e hotéis, pensões, e outros meios de hospedagem.

A orientação é deixar o veto ir à votação dos parlamentares. No Congresso, líderes dizem que a tendência é restabelecer a benesse que havia sido concedida pelos parlamentares, ainda no início de 2021. A derrubada também tem apoio de integrantes da cúpula do Congresso.

Em paralelo à articulação no Congresso, o governo prepara uma MP (medida provisória) que deve ser publicada até o dia 15 para prorrogar a flexibilização de condições para reembolso a consumidores por eventos, serviços ou reservas que sejam cancelados ou adiados em função dos efeitos da pandemia.

Essa medida foi adotada ainda em 2020, quando a economia brasileira sentiu os primeiros impactos da Covid-19, mas vigorou apenas para eventos agendados até 31 de dezembro de 2021. O setor, um dos mais atingidos pela crise sanitária, vinha pedindo extensão das condições mais benevolentes.

Até a noite de segunda-feira (7), não estava descartado o uso dessa MP para incluir medidas que auxiliem o setor, numa tentativa de evitar a derrubada do veto. Na manhã de terça, porém, congressistas que participam das articulações diziam que uma ala do governo defende o restabelecimento dos benefícios, enquanto outro grupo ainda busca a negociação de um meio-termo para resolver o imbróglio.

O veto em discussão recaiu sobre uma lei aprovada no ano passado pelo Congresso, com ações para socorrer o setor por meio do Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos).

Bolsonaro sancionou os trechos que previam renegociação de dívidas e disponibilização de recursos de um fundo garantidor para facilitar o acesso a financiamentos. No entanto, o presidente vetou os dispositivos que gerariam renúncias tributárias ou aumento de gastos, para evitar descumprir regras fiscais.

Um dos trechos barrados zera as alíquotas de PIS/Cofins, IRPJ (Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) para empresas do setor. À época do veto, em maio de 2021, a renúncia de receitas era estimada em R$ 3,2 bilhões para 2022. Havia previsão ainda de pagamento de uma indenização de até R$ 2,5 bilhões.

O autor do projeto que criou o Perse, deputado Felipe Carreras (PSB-PE), afirma que o Legislativo deve mesmo derrubar o veto de Bolsonaro. A tendência foi confirmada por integrantes do governo e da cúpula do Congresso.

O parlamentar também diz que foi avisado de que a nova MP que beneficiará o setor deve ser publicada no máximo semana que vem.