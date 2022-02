Rio Grande do Sul lidera oferta de estágios no País, com mais de 4 mil vagas em site

O Rio Grande do Sul tem mais de 4 mil vagas de estágios abertas para estudantes. O número de oportunidades no Estado responde por cerca de 35% dos anúncios de todo o País, maior estoque de vagas ativas no momento, segundo o site Empregos.com.br, um dos maiores portais no segmento no Brasil.

Conforme o portal, as áreas que se destacam com mais oportunidades são Administração, Marketing e Direito. Segundo Leonardo Casartelli, diretor de Marketing do site, o começo de ano é normalmente escolhido pelas empresas para repor os estagiários que se formaram no ano anterior.

"O número de vagas tende a aumentar bastante nesse período, pois muitos jovens se formam e deixam seus postos, o que abre espaço para outros estudantes que ainda estão com o curso em andamento. Vale ressaltar que, antes mesmo do início das aulas, as empresas já estão abrindo vagas para a realização de entrevistas, por isso é importante já se preparar", explica o executivo, por nota.

Após o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina são, respectivamente, os outros estados com maior oferta. Com isso, a Região Sul concentra atualmente quase 50% (47%) de todos os anúncios no setor. Ainda de acordo com a plataforma, o número de vagas neste momento é 20% maior do que em julho de 2021, e 18% superior ao mesmo período no ano passado.

Outro detalhe é que mais de 35% das oportunidades não exigem experiência ou qualificação profissional. Mas o diretor do Empregos.com.br aconselha que os estudantes invistam em capacitação para ter mais chance nas seleções.

Cursos extracurriculares e competências comportamentais como proatividade, boa comunicação e relacionamento interpessoal são bem vistos pelos recrutadores. "As empresas buscam, sobretudo, estudantes comprometidos e interessados", destaca Casartelli. A plataforma tem 18 milhões de currículos em todo o País.