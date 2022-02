Cerca de 3 mil empresas abriram as portas em Porto Alegre no mês de janeiro

Somando 2.984 novos negócios em janeiro, Porto Alegre ocupa o primeiro lugar no Ranking de Abertura de Empresas divulgado pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (Jucis RS). Além da Capital, também Caxias do Sul contou com mais de mil empresas abrindo as portas no início do ano. Foram 1.056 no total.

Na lista da Junta Comercial ainda constam as cidades de Canoas, com 767 novos negócios em janeiro, Pelotas (635), Novo Hamburgo (545), Gravataí (516), Santa Maria (471), Passo Fundo (460), São Leopoldo (438) e Viamão (432).

Segundo dados que indicam os dez municípios gaúchos com maior constituição de empresas no primeiro mês de 2022, incluindo a categoria Microempreendedor Individual (MEI), a atividade mais licenciada na Capital foi escritório administrativo, com 1.063 alvarás emitidos. Na sequência, aparecem serviços de apoio as empresas (CNAE- 8211-3/00), vestuário, bares, cafés, lancherias, restaurantes e pizzaria sem forno à lenha, e consultório médico aparecem na sequência.

"Estamos trabalhando diariamente para tornar a Porto Alegre uma cidade cada vez mais amiga do empreendedor", afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Lorenzoni. O gestor chama atenção para o fato da Prefeitura estar atualmente regulamentando a Lei da Liberdade Econômica. "E recentemente ingressamos no Tudo Fácil Empresas, programa da Junta Comercial que permite a abertura de empresas de forma digital e em até dez minutos”, destaca.