BNDES deve ampliar oferta de recursos privados para financiar produtores rurais

Os produtores que fazem parte de cooperativas agrícolas terão uma nova possibilidade de acesso a recursos em 2022. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) quer ampliar, neste ano, a oferta de operações de garantia via emissão de Crédito de Recebíveis do Agronegócio (CRA). O objetivo da instituição financeira é ampliar as opções de fontes de recursos a agricultores, inclusive na renegociação de dívidas.

O CRA apresenta benefício fiscal a investidores pessoas físicas da mesma forma que outros títulos de crédito, caso das Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) e os Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA). “Trata-se de títulos de renda fixa, emitidos por instituições securitizadoras, com objetivo de financiar o setor agrícola. Estruturada no âmbito do produto BNDES Garantia, a operação ajuda a alavancar o crédito privado para apoiar as atividades de pequenos e médios agricultores”, explica a instituição financeira.

A decisão de possibilitar novas ofertas leva em conta os resultados positivos obtidos pelo BNDES no projeto-piloto, desenvolvido em 2021 com duas cooperativas gaúchas. A Cotrijal foi a primeira, com operação em abril do ano passado no valor de R$ 29 milhões com juros de 3,15% e prazo de dois anos. Depois, foi a vez da Cotribá, em novembro de 2021, com a emissão de R$ 97,52 milhões em CRAs destinados a financiar a venda de insumos da cooperativa para 125 agricultores cooperados, segundo informações do banco. As operações resultaram de um ano de tratativas entre a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) junto ao Ministério da Agricultura e Abastecimento (Mapa) e o banco de fomento.

“Nossa missão é empreender e criar novos instrumentos, depois o mercado vai seguir em frente e se apropriar desses instrumentos”, afirma Bruno Aranha, diretor de Crédito Produtivo e Socioambiental do BNDES. Em entrevista ao Jornal do Comércio, o executivo destaca que o retorno obtido com os pilotos desenvolvidos no Rio Grande do Sul é o sinal que baliza a instituição a fazer novas operações em 2022.

Jornal do Comércio – Qual a avaliação do BNDES quanto aos projetos-piloto dos CRAs desenvolvidos com a Cotrijal e a Cotribá no Rio Grande do Sul?

Bruno Aranha - A nossa experiência, na nossa visão, está sendo muito bem-sucedida. Estamos em linha com a estratégia do banco, que é um compartilhamento de risco e das operações, e o trabalho junto com o funding privado. As ações do BNDES e do setor privado (recursos privados) se combinam com os recursos do banco em produtos financeiros inovadores. Fizemos o primeiro piloto com a Cotrijal e um segundo com a Cotribá, e ambos realizamos esse apoio garantindo uma parcela da emissão de CRAS, instrumentos que possibilitam o acesso de recursos por parte dessas cooperativas. Hoje temos dois tipos de CRA: um que é corporativo, quando uma grande empresa emite um CRA, que é pulverizado, ou seja, é exatamente o financiamento aos cooperados de uma determinada cooperativa. Como se tem uma carteira de recebíveis de cooperados, existe uma percepção do mercado que é uma operação mais arriscada. É aí que entra o BNDES, que supre essa percepção de risco porque ele tem o conhecimento e a capacidade de analisar as carteiras dos cooperados e recebíveis desses cooperados, e apresentar uma garantia em parcela dessa emissão. Isso gera o conforto para os demais investidores para que eles possam comprar essas CRAS e, assim, gerar crédito mais barato para os cooperados daquela cooperativa em específico. No caso da Cotribá, os recursos foram para compra de insumos para a produção dos respectivos cooperados. Então, o BNDES supre uma lacuna com o seu conhecimento, sua expertise, gerando conforto para proporcionar esse canal dos pequenos produtores com o recurso privado, gerando financiamento. Nossa avaliação foi muito positiva de ambas as operações, ambas piloto, tanto da Cotribá quanto da Cotrijal, e nós planejamos fazer novas operações ao longo do ano de 2022. Inicialmente as operações ocorreram no Rio Grande do Sul, mas nada impede que nós realizemos em outras localidades e estados.

JC – Qual a importância da ferramenta para os produtores rurais?

Aranha – O CRA é uma grande alternativa aos programas governamentais, que existe um limite dos recursos públicos para financiamento ao setor agrícola dado a sua pujança. Então, a intenção do BNDES é criar novos canais. Não estamos aqui para competir com ninguém, uma vez que o BNDES tem uma função transversal de ampliar os canais de financiamento, em especial para o pequeno e o médio agricultor. Fazendo isso, não com recursos próprios, no sentido de o banco financiar diretamente, mas criando instrumentos de garantia, geramos conforto para o setor privado financiar os produtores, já que existe uma demanda enorme em relação ao financiamento ao setor agrícola. Isso ficou comprovado com as operações que foram desenvolvidas por nós, com base nessa garantia, pois todas as cotas sêniores dessas emissões de CRA foram subscritas e tomadas pelo mercado. Foi muito positivo, um grande aprendizado para nós. Fizemos uma primeira operação, que foi com o banco Alfa, e a segunda, com o Bradesco BBI. Então é criar esse histórico e essa avenida para os CRAs pulverizados que são direcionados aos pequenos e médios agricultores.

JC - A partir da divulgação dos dois projetos pilotos houve procura de outras cooperativas?

Aranha - Sim, o nosso time tem conversado bastante com cooperativas e tem sido demandado. Temos sempre uma preocupação de formatar o produto de uma maneira que ele seja escalável e que o banco possa atender à essa demanda. Além disso, essa ferramenta pode ser usada por outros atores do mercado, pois esse instrumento que nós desenvolvemos é para fomentar novas operações nas quais o BNDES não precisa estar necessariamente em todas elas.

O que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA)

Certificados de Recebíveis do Agronegócio - O CRA é um título de crédito que, como as Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) e os Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA), apresenta benefício fiscal a investidores pessoas físicas. Eles têm como lastro os recebíveis do setor agropecuário. Na prática, servem como uma forma de financiar a produção ou comercialização de produtos, insumos e máquinas utilizados na produção agropecuária.

Esse tipo de operação é um mecanismo que pode ser utilizado para renegociações de dívidas fora do sistema bancário ou concessão de novos créditos. Diferente do Crédito Rural controlado, o formato não está relacionado aos aportes oficiais da política pública. Além disso, ele pode ser utilizado tanto para crédito de custeio como de investimento. A estrutura da operação consiste na emissão de Cédula de Produto Rural (CPR) pelos produtores para a originadora. Os papéis são transformados em CRA por uma securitizadora, e são negociados no mercado financeiro. Os investidores terão a garantia do BNDES, o que reduz os riscos da operação e, consequentemente, os juros para os produtores.

FONTES: BNDES, COTRIJAL E FARSUL