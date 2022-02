Pfizer amplia lucro no 4º trimestre, mas receita decepciona

A Pfizer teve lucro líquido de US$ 3,39 bilhões no quarto trimestre de 2021, quadruplicando o ganho de US$ 847 milhões apurado em igual período de 2020, segundo balanço publicado nesta terça-feira. Com ajustes, a farmacêutica americana registrou lucro por ação de US$ 1,08 entre outubro e dezembro, superando de longe a previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,87.

Já a receita da Pfizer deu um salto anual de 105% no trimestre, a US$ 23,84 bilhões, mas ficou abaixo do consenso do mercado, de US$ 24,16 bilhões. Para 2022, a empresa prevê lucro ajustado por ação de US$ 6,35 a US$ 6,55, também abaixo da projeção da FactSet, de US$ 6,71.

Às 9h04 (de Brasília), ação da Pfizer tinha queda de 3,6% nos negócios do pré-mercado em Nova York. Em parceria com a alemã BioNTech, a Pfizer é uma das principais fabricantes mundiais de vacina contra a Covid-19.