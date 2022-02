Bolsas da Ásia fecham mistas, após nova ofensiva dos EUA contra empresas chinesas

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira (8) depois uma nova ofensiva dos EUA contra empresas chinesas. O Hang Seng teve o pior desempenho da região nesta terça, com queda de 1,02% em Hong Kong, a 24.329,49 pontos, um dia após o Departamento do Comércio dos EUA incluir 33 entidades chinesas em uma lista de companhias sujeitas a regras de exportação mais rigorosas. A WuXi Biologics, que teve unidades incluídas na lista, viu sua ação despencar mais de 20% em Hong Kong, antes de negócios com os papéis serem suspensos.