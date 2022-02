Petróleo fecha em queda, de olho em questões com Irã e Rússia

Os contratos do petróleo fecharam em baixa no mercado futuro nesta segunda-feira (7) depois de terem acumulado ganho em torno de 6% na semana passada. Operadores aguardam a retomada da negociações do acordo nuclear com o Irã em Viena, nesta terça, e monitoram as negociações entre Rússia e o Ocidente.

O petróleo WTI para março caiu 1,07% (US$ 0,99), a US$ 91,32 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), enquanto o Brent para o mês seguinte cedeu 0,62% (US$ 0,58), a US$ 92,69 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

Em relatório, a Rystad energy afirma que os mercados parecem estar esperando por maiores desenvolvimentos nas negociações entre Irã e Estados Unidos sobre o acordo nuclear, assim como nas tensões da Europa Ocidental, antes de fazer movimentos significantes mais aparentes. "Preocupações com a oferta podem ser aliviadas à medida que as conversas nucleares entre Irã e EUA mostrem sinais de progresso, levando os preços futuros do petróleo a caírem levemente acima da marca de US$ 90 por barril", diz o líder de mercados de petróleo na Rystad, Bjornar Tonhaugen.

O analista destaca que um acordo em Viena poderia resultar na produção de cerca de 1 milhão de barris por dia (bpd) sendo reintroduzida no mercado internacional nos próximos seis a nove meses, aliviando a pressão sobre a Organização de Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) e EUA.

O Commerzbank, por sua vez, diz que ainda é preciso ver se o leve recuo hoje será intensificado. "Em nossa opinião, uma consolidação maior da queda ou mesmo uma correção estaria bem atrasada após sete semanas de preços em alta", dizem analistas. Para o banco alemão, outros indicadores para o aperto do mercado de petróleo estão aumentando, o que torna os produtos petrolíferos relativamente mais caros.

As tentativas do presidente dos EUA, Joe Biden, em reduzir os preços da gasolina por meio da liberação de reservas estratégicas de petróleo falharam, afirma o Commerzbank. "É possivelmente por isso que agora parece haver algum movimento nas negociações nucleares paralisadas com o Irã. O governo dos EUA restaurou as isenções de sanções ao Irã na sexta-feira. Se as sanções ao petróleo também fossem relaxadas, isso poderia ajudar a aliviar o mercado de petróleo".

No sábado, reportagem da Bloomberg mostrou que a Arábia Saudita aumentou os preços do petróleo para clientes na Ásia, nos Estados Unidos e na Europa após os ganhos recentes na cotação do ativo.