Ouro fecha em alta, com indicadores e postura 'hawkish' do Fed no radar

O contrato mais líquido do ouro fechou em alta hoje, em sessão na qual dados da economia americana, em especial o payroll divulgado na última sexta-feira, são observados. Para analistas, apesar do avanço nos preços, as sinalizações de um aperto monetário pelo Federal Reserve (Fed) limitam os ganhos do metal, tendência reforçada após a leitura de criação de vagas no país em janeiro. Nesta semana, a publicação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de janeiro nos EUA deverá ser o grande indicador para o mercado.

O ouro para abril, contrato mais líquido, fechou em alta de 0,77%, a US$ 1.821,80 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

"O metal amarelo permaneceu teimosamente resistente durante as celebrações do Festival da Primavera da China contra o peso de um Fed decididamente agressivo", avalia o TD Securities. Os dados de empregos nos EUA da semana passada não forneceram "poder de fogo" suficiente para que os preços do ouro quebrassem abaixo da linha de tendência de alta do mercado", afirma. Por sua vez, o banco de investimentos aponta que o tom do Fed está impedindo que o capital flua de forma sustentável para o metal amarelo.

Para o Commerzbank, resta ver por quanto tempo o ouro pode se manter no atual ambiente de mercado, que é caracterizado, entre outras coisas, pelas crescentes expectativas de aumento das taxas de juros. "Esperamos que o desempenho do preço do ouro seja moderado até que o Fed aumente as taxas, o que acreditamos que acontecerá em março", projeta.