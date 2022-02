Uber lança viagens de moto em três cidades do interior do Rio Grande do Sul

A Uber lançou nesta segunda-feira (7) pela primeira vez no Rio Grande do Sul a modalidade de viagens usando motocicletas para transportar passageiros, o Uber Moto. Inicialmente, essa possibilidade de deslocamento estará presente em Caxias do Sul, Pelotas e Rio Grande.

Além destas cidades gaúchas, esse formato de transporte realizado pela empresa já está disponível em outras 45 cidades brasileiras, tendo iniciado os serviços no país em Aracaju, ainda em novembro de 2020.

Através do Uber Moto, os usuários do app poderão se deslocar pelas cidades com motoristas de motocicletas e por um preço menor do que o UberX, segundo afirma a empresa. Todas as viagens realizadas nesta nova modalidade também incluem a checagem de antecedentes os motoristas, assim como nos outros formatos de condução, e permitem ao passageiro a possibilidade de compartilhar em tempo real com seus contatos a placa, a identificação do motorista e sua localização.

"As viagens de moto que são feitas pela Uber têm tido como uso constante os deslocamentos de última milha, o chamado last mile, interligando os usuários da plataforma a modais de transporte, como ônibus, trens e metrô das cidades", destaca Silvia Penna, diretora-geral da Uber no Brasil, em nota.

Para se cadastrar no aplicativo e dirigir na nova modalidade, os motociclistas precisam ter a CNH com a observação de atividade remunerada (EAR). Entregadores parceiros da empresa que usam motocicleta e já estão cadastrados no Uber Eats podem agora optar por também realizar viagens de Uber Moto.