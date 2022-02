Cesta básica de Porto Alegre cai 1,45% em janeiro e é quinta mais cara do Brasil

O valor da cesta básica de Porto Alegre teve queda no primeiro mês do ano. Segundo o Dieese, a média geral de preço dos 13 itens teve queda de 1,45% frente a dezembro. Para comprar os alimentos, os consumidores pagaram R$ 673,00. O valor é o quinto mais altos entre as capitais pesquisadas.

Dos 13 itens da cesta, nove ficaram mais baratos: o tomate (-17,26%), a batata (-4,41%), a manteiga (-4,15%), o feijão (-3,94%), o arroz (-2,81%), o leite (-1,05%), o pão (-0,92%), a carne (-0,35%) e o açúcar (-0,22%).

Já tiveram altas a banana (13,42%), o café (4,68%), o óleo de soja (3,28%) e a farinha de trigo (2,20%).

Em 12 meses, no confronto com janeiro de 2021, a cesta básica registrou alta de 7,47% na capital gaúcha, com dez itens tendo aumento de preços. O principal crescimento se deu no café (58,30%), no açúcar (51,53%) e na carne (17,88%). Por outro lado, a batata (-37,50%), o arroz (-27,57%) e a banana (-11,02%) ficaram mais baratos no mesmo período.

Ainda conforme o Dieese, que realiza mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, o valor da cesta apresentou crescimento em 16 capitais em janeiro. As altas mais expressivas ocorreram em Brasília (6,36%), Aracaju (6,23%), João Pessoa (5,45%), Fortaleza (4,89%) e Goiânia (4,63%). São Paulo é a capital onde a cesta apresenta o maior custo no país (R$ 713,86), seguida por Florianópolis (R$ 695,59), Rio de Janeiro (R$ 692,83) e Vitória (R$ 677,54).

A comparação do valor da cesta em 12 meses, ou seja, entre os preços de janeiro de 2022 e os de janeiro de 2021, mostrou que as maiores altas acumuladas ocorreram em Natal (21,25%), Recife (14,52%), João Pessoa (14,15%) e Campo Grande (14,08%). As menores variações acumuladas nesse mesmo período foram registradas em Florianópolis (6,79%) e Belo Horizonte (6,85%).