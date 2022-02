Gol receberá investimento de R$ 200 mi da American Airlines

A Gol anunciou nesta segunda-feira (7) que formalizou compromissos definitivos por meio de acordo de investimento fechado com a American Airlines, para expandir sua cooperação comercial com a American, além de um investimento no montante de US$ 200 milhões pela American. Com isso, a companhia brasileira irá emitir 22,2 milhões de novas ações preferenciais em um aumento de capital, representando uma participação de 5,2% nos direitos econômicos derivados das ações da empresa.

O fechamento da transação, incluindo a emissão e o pagamento pelas novas ações preferenciais, está sujeito à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Todos os detentores de ações preferenciais da Gol, incluindo na forma de ADRs, poderão exercer seus direitos de preferência para subscrever novas ações a serem emitidas proporcionalmente às suas participações.

A empresa espera que os termos e condições detalhados do aumento de capital sejam aprovados pelo seu conselho de administração e divulgados oportunamente, incluindo o valor final do aumento de capital, o preço de emissão, a data de registro e os períodos e procedimentos para o exercício do direito de preferência pelos acionistas.