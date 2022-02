JBS conclui a aquisição do grupo Kings na Itália e nos EUA

A JBS informou que concluiu no dia 4 de fevereiro, por meio de sua subsidiária Rigamonti, a aquisição do Grupo Kings, líder de mercado na produção de charcutaria italiana, que conta com operações na Itália e nos Estados Unidos. Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa lembra que a operação segue o direcionamento estratégico da JBS de crescer em produtos de altíssimo valor agregado e fortalece a posição da companhia na produção e distribuição de especialidades italianas autênticas, colocando a companhia entre os líderes de produção da salumeria italiana.