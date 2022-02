Semana tem 673 vagas de emprego cadastradas no Sine

A unidade do Sine Municipal de Porto Alegre (avenida Sepúlveda esquina com Mauá, Centro Histórico) tem 673 vagas disponíveis para retirada de cartas de entrevista de emprego. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, segundo informações divulgadas no portal da prefeitura da Capital.

Entre as oportunidades há 22 vagas para pessoas com deficiência e 20 vagas para Jovem Aprendiz. Além destas, há 40 vagas para porteiro, 35 para caldeireiro de manutenção e 27 para ajudante de carga e descarga.

O Sine Municipal disponibiliza e recomenda o agendamento eletrônico para agilizar o atendimento e evitar filas. O interessado pode também retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Dúvidas e informações podem ser obtidas também por e-mail: [email protected]

DIA D - A unidade do Sine Municipal convida empresas para participar da ação especial programada para o mês de fevereiro, com ofertas de vagas de emprego específicas para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. A ação será dia 17, das 9h às 13h. O Sine realizará a intermediação da mão de obra, encaminhando o trabalhador para possível entrevista de emprego. Também haverá estrutura para entrevistas no local, se a empresa preferir. Empresários interessados encaminhar vagas para o e-mail: [email protected] O telefone (51) 3289-4820 fica à disposição para mais esclarecimentos.

Confira as vagas da semana na Capital

Vagas para PCDs:

Atendente de Lanchonete -20

Recepcionista de hospital -2

Jovem Aprendiz:

Atendente de lanchonete - 20

Vagas gerais:

Açougueiro-3

Adesivador-1

Agente de inspeção (qualidade)-5

Agente operacional de estação-1

Ajudante de açougueiro (comércio)-2

Ajudante de carga e descarga de mercadoria-27

Ajudante de eletricista-2

Ajudante de obras-2

Almoxarife-1

Analista de crédito (instituições financeiras)-1

Analista de recursos humanos-2

Armador de ferros-4

Assistente de serviço de contabilidade-1

Assistente de vendas-1

Atendente de balcão-10

Atendente do setor de hortifrutigranjeiros-10

Auxiliar administrativo-1

Auxiliar de contabilidade-1

Auxiliar de cozinha-3

Auxiliar de desenvolvimento infantil-2

Auxiliar de eletrotécnico-1

Auxiliar de escritório-1

Auxiliar de expedição-1

Auxiliar de Limpeza -20

Auxiliar de linha de produção-1

Auxiliar de manutenção predial-2

Auxiliar de marceneiro-1

Auxiliar de padeiro-1

Auxiliar de segurança-12

Auxiliar de topógrafo-1

Auxiliar financeiro-1

Auxiliar técnico eletrônico-1

Auxiliar técnico na mecânica de máquinas-1

Azulejista-1

Caldeireiro de manutenção-35

Caldeireiro montador-2

Carpinteiro-16

Consultor de vendas-32

Cordista- -3

Controlador de serviço de transporte rodoviário-1

Coordenador administrativo-1

Costureira em geral-42

Cozinheiro geral-4

Eletricista-3

Empregado doméstico nos serviços gerais-30

Empregado doméstico arrumador-1

Encanador-1

Ferreiro-4

Fiel de depósito-20

Fiscal de operação-60

Impressor flexográfico-1

Inspetor de equipamentos-1

Instalador de painéis-1

Instalador hidráulico-5

Lavador de veículos-1

Lubrificador de automóveis-1

Marceneiro-1

Marmorista (construção)-1

Mecânico de manutenção de máquina industrial-30

Mecânico de refrigeração-1

Montador, a mão-1

Montador mecânico (máquinas industriais)-3

Montador soldador-2

Motorista de caminhão-6

Motorista entregador-8

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações-1

Operador de carregadeira-2

Operador de máquina de terraplenagem-5

Operador de máquinas de usinar madeira (cnc)-1

Operador de movimentação e armazenamento de carga-1

Operador de ponte rolante-6

Operador de retro-escavadeira-1

Operador de rolo compressor-2

Operador de tratamento térmico-1

Pedreiro-6

Pintor de obras-5

Pizzaiolo-2

Porteiro-40

Projetista na arquitetura-1

Rebaixador de couros-2

Serralheiro-11

Servente de limpeza-2

Servente de obras-14

Soldador-25

Supervisor administrativo-2

Técnico automotivo-2

Técnico de controle de qualidade-1

Técnico de edificações-1

Técnico de enfermagem-4

Técnico de suporte de ti-2

Técnico eletrônico-4

Técnico em eletromecânica-1

Técnico em meio ambiente, segurança e saúde-1

Técnico em segurança do trabalho-1

Vendedor de consórcio-10

Vendedor de serviços-1

Vendedor interno-18

Vendedor pracista-5