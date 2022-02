Pizzinha reabre loja na Cidade Baixa, na mesma rua mas com novo endereço

fechamento da unidade neste bairro em fevereiro de 2021 A tradicional Pizzinha está abrindo uma loja na rua em que atendeu, durante 22 anos, a população do bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. Com o, devido ao impacto das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, a Pizzinha está abrindo sua nova unidade na rua José do Patrocínio, 998.

Famosa por sua variedade de sabores de pizzas em tamanho individual, a nova loja estará aberta ao público a partir desta quinta-feira (3), às 18h. O horário de funcionamento do local será das 18h às 23h, de segunda à sábado.

Anteriormente, a Pizzinha estava atendendo apenas por tele entrega e aplicativos de delivery, a partir de sua unidade na avenida Protásio Alves. Com a nova loja, o atendimento direto com o público retornará, algo que sempre foi uma das marcas da tradicional pizzaria. Segundo o dono do estabelecimento, César Borckhardt, a verba adquirida nas vendas na bancada da loja, antes da pandemia, representava "mais de 70%" do total.

César afirma que, neste período inicial de reabertura, estarão disponíveis compras apenas pela bancada. Assim, o cliente adquire sua pizza de tamanho individual para comer na calçada, algo que é muito comum na cultura de um dos bairros mais boêmios da Capital. Entretanto, o proprietário revela que tem planos de instalar mesas e cadeiras para os clientes consumirem no local.

César ainda garante que a nova loja também fará serviços de tele entrega, assim como a unidade da Protásio Alves, que seguirá funcionando. O proprietário, que gerencia as lojas junto com seu pai, Sérgio Borckhardt, também afirmou que o desejo é tornar a Pizzinha uma franquia, e que eles pretendem abrir mais unidades no futuro.