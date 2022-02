Pagamento de faturas da Corsan volta a ser aceito em agências lotéricas

A Corsan informa que, desde a terça-feira (1º), as agências lotéricas retomaram o serviço de cobrança das contas de água e esgoto da companhia. Todos os demais canais para pagamento das faturas permanecem disponíveis e podem ser encontrados no site, pelo link, localizado na. As faturas podem ser quitadas nos bancos credenciados e nos correspondentes bancários listados no link. No app, site e totens de autoatendimento, as faturas podem ser pagas utilizando cartão de crédito ou débito.