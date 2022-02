Programa de autorregularização do setor de supermercados e padarias chega às regiões de Novo Hamburgo e Passo Fundo

O Programa de Autorregularização, deflagrado pela Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) para identificar divergências, inconsistências e outros eventos que possam acarretar pagamento a menor de imposto, inicia uma nova fase com foco no setor supermercadista. Desta vez, a Central de Serviços Compartilhados de Autorregularização (CSC Autorregularização) irá oportunizar a 268 estabelecimentos localizados nas regiões das Delegacias da Receita Estadual em Novo Hamburgo (4ª DRE) e em Passo Fundo (5ª DRE) que acertem as contas com o Fisco. O valor devido, de acordo com a Sefaz chega a aproximadamente R$ 18,1 milhões.

O objetivo, segundo o Chefe da Divisão de Fiscalização e Cobrança da Receita Estadual, Edson Moro Franch, não é autuar os contribuintes, mas explicar como podem regularizar a situação. “Trata-se de uma análise pré-fiscal que aponta as irregularidades e pode resultar em negociação com redução de multas”, explica Franch.

O erro mais comum, segundo ele, é a ausência de declaração de imposto em produtos de padaria que são feitos no próprio estabelecimento. Isso acontece muitas vezes porque, no caso de itens de padaria industrializados que são revendidos, não há necessidade de recolher o tributo, que já foi pago pela indústria (é a chamada substituição tributária). “São situações diferentes. Em caso de fabricação própria, é o mercado que deve destacar os impostos”, reforça Franch.

As divergências são constatadas a partir da análise das informações prestadas nas Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas (NFC-e), nas Guias Mensais de Informação e Apuração do ICMS (GIA) e nas Escriturações Fiscais Digitais (EFD).

segunda etapa ainda está em andamento Esta é a terceira fase do Programa de Autorregulação voltada ao setor supermercadista. A primeira foi realizada como piloto na região de Canoas, e resultou na negociação de R$ 9 milhões com 255 participantes. A, e permite a negociação de estabelecimentos das regiões de Pelotas, Santa Cruz e Lajeado. O programa seguirá sendo implementado de forma a atingir todo o Estado. No entanto, quem quiser verificar a situação junto ao Fisco, não precisa esperar que a iniciativa chegue até sua região. “Basta contatar o fisco para regularizar possíveis pendências”, informa Franch.

A medida é vista com bons olhos pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agas). De acordo com o presidente da entidade, Antônio Longo, quaisquer ações de combate à sonegação de impostos são bem-vindas. “Somos defensores intransigentes e entusiastas de medidas contra a informalidade”, destaca o dirigente. Longo destaca que a maioria esmagadora dos supermercados procura trabalhar em dia com o fisco, mas que o emaranhado tributário e as confusas legislações algumas vezes dificultam esta regularização.

“Os programas de autorregularização de ICMS vem sendo adotados pela receita estadual como forma de fiscalização preventiva, ou seja, possibilita que os contribuintes possam regularizar os seus débitos de forma voluntária, antes do início da ação fiscal, sem imposição de multa e juros. Então, ele acaba sendo uma forma de cobrança positiva, tanto para a Fazenda como para as empresas”, afirma a gerente da Assessoria Tributária da Fecomércio-RS, Tatiane Correa. Ela lembra que, ao longo de 2021, foram lançados 15 programas de autorregularização em diversos setores econômicos, por exemplo, setor de bebidas, de material de construção, de polímeros, e isso atingiu cerca de 18 mil contribuintes no Estado e recuperou mais de R$ 82 milhões de ICMS aos cofres públicos. “Para aqueles contribuintes que querem se regularizar, é uma ótima oportunidade. Pois, caso contrário, eles vão acabar arcando com as consequências de uma execução fiscal, com o desgaste do processo, com o pagamento de multa e juros sobre os débitos em aberto”, orienta.