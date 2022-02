Cade deve fazer novas exigências em venda da Oi para concorrentes

Integrantes do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) querem que Vivo, Claro e TIM vendam parte dos ativos comprados da Oi para dar o aval para a operação. De acordo com fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast, parte do tribunal, que analisará o processo na semana que vem, entende que, sem a venda de infraestrutura, a operação poderá ser reprovada pelo conselho.