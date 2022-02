Fechada durante a pandemia, sede do Teresópolis Tênis Clube passa por processo de limpeza

Conhecido pelo famoso baile carnavalesco Verde e Branco, o Teresópolis Tênis Clube, na zona Sul de Porto Alegre, enfrenta problemas financeiros há mais de dez anos. Recentemente, publicações de moradores do bairro chamaram a atenção para o abandono da sede do clube, fechada em dezembro de 2020.

Uma publicação alertava para a água parada nas piscinas do local, com o texto dizendo que "[...] os moradores estão correndo riscos, porque a dengue está se espalhando na Capital, e no estado que as piscinas se encontram, podem ter focos de mosquito". A Vigilância Sanitária, da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) da Capital, porém, afirma que "não foram identificadas larvas de Aedes neste momento no local".

Um agente de fiscalização da DVS esteve no clube na semana passada, quando, inicialmente, teve acesso dificultado pelo vigia, mas foi atendido adequadamente pelo Conselho Deliberativo do clube. A fiscalização diz que já foram tomadas as primeiras providências quanto à limpeza dos ralos e ao escoamento da água das piscinas.

Fim das operações

Mesmo que a situação tenha sido agravada pela pandemia, a entidade já não opera no azul, pelo menos, desde 2008. Nesse ano, a sede campestre do clube, que contava com oito hectares e era situada no bairro Belém Novo, foi vendida para o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho. O valor, de R$ 1,38 milhão, ajudou a quitar 90% das despesas da época. Entretanto, o acúmulo e a chegada de novas dívidas fazem com que o déficit do clube chegue, atualmente, na casa dos R$ 5 milhões.

Diante da condição incontornável, o Conselho do clube optou por fechar a sede em dezembro de 2020. Após isso, invasões e falta de verba dificultaram a manutenção do espaço, conforme explica o conselheiro Luiz Cleber Martins.

"Quando o clube fechou, logo em seguida, venceu o contrato da segurança que tinha lá no clube. E o clube ficou uma semana sem segurança e começou a ser invadido por vândalos, que roubaram peças de computador, de ar-condicionado. Começaram a depredar as coisas, quebrar", explica Martins.

A vizinhança ficou preocupada com as invasões, e o clube precisou contratar uma nova equipe de segurança. Mesmo sem receita e sem sócios, a entidade mantém segurança no local para evitar as invasões. Além disso, o conselheiro afirma que os gestores contrataram uma equipe para fazer a limpeza da água acumulada nas piscinas, que foi escoada.

Futuro do Teresópolis Tênis Clube

Situado na avenida Engenheiro Ludolfo Boehl, número 388, o terreno de 17 mil metros quadrados está a venda e foi avaliado em R$ 15 milhões.

"Já surgiram muitas propostas, propostas essas que não foram aceitas pelo Conselho. E está se estudando essa forma, porque nós queremos quitar - principalmente os funcionários, porque nós não tínhamos receita para indenizar esses funcionários", explica o conselheiro, que complementa que cerca de dez trabalhadores ainda aguardam indenização.

"Não é que o clube vai ser dissolvido, o clube não vai deixar de existir; só vai se mudar. Vai vender aquela área, para quitar suas dívidas, seus passivos trabalhistas, a parte que deve também para a União, mas irá adquirir uma nova área onde vai começar a renascer o clube".

A ideia da entidade é adquirir um casarão no bairro Teresópolis, para escrever mais um capítulo da história do clube fundado em 1944 no bairro em que viveu seus tempos de ouro.