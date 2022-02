Balança comercial tem déficit de US$ 176 milhões em janeiro

A balança comercial brasileira começou o ano com déficit de US$ 176 milhões em janeiro, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira (1º) pelo Ministério da Economia. No mesmo mês do ano passado, o resultado negativo havia sido de US$ 220 milhões. Em janeiro de 2022, a corrente de comércio (soma das exportações e importações) avançou 25,0%.

O déficit apurado no primeiro mês de 2022 ficou maior do que a mediana de (-US$ 165 milhões) das estimativas na pesquisa do Projeções Broadcast (de resultado negativo de US$ 1,038 bilhão a superávit de US$ 1,800 bilhão).

As exportações somaram US$ 19,673 bilhões, uma alta de 25,3% ante janeiro de 2021. Já as importações chegaram a US$ 19,849 bilhões, um aumento de 24,6% na mesma comparação.

Na quarta semana de janeiro (24 a 30), o saldo comercial foi de superávit de US$ 397 milhões. Com apenas um dia útil, a quinta semana do mês (31) registrou um déficit de US$ 309 milhões.

No mês passado, o setor agropecuário teve aumento de 97,5% nas exportações, na comparação pela média diária, e, a indústria de transformação, aumento de 36,1%. Houve queda, porém, nas vendas da extrativa (-18,6%).

Já nas importações, houve queda de -15,7% em Agropecuária; crescimento de 325,8% em Indústria Extrativa e crescimento de 14,9% em produtos da Indústria de Transformação.