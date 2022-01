RS ganha 140 mil vagas de emprego em 2021

Os empregos de carteira assinada no Rio Grande do Sul tiveram um saldo positivo de 140,2 mil novas vagas em 2021. Com apenas dois meses de saldos negativos durante o ano, de janeiro a dezembro as admissões em novas vagas de trabalho chegaram a 1.304.381 em relação ao número de demissões que ficou em 1.164.100, mantendo a variação positiva de 5,69%.

Os dados são do levantamento mensal divulgado, na segunda-feira (31), pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), realizado pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

No Estado, os setores que despontaram na criação de novas vagas em 2021, foram serviços (55.019), indústria (42.255), comércio (34.430), construção (5.197) e agropecuária (3.380).

Já o mês de dezembro fechou com um déficit de 17.892 na criação de novas vagas, ou seja, o número de demissões (107.336) foi superior ao de pessoas contratadas (89.444). No Brasil, o último mês do ano também foi de variação negativa com 265.811 demissões a mais do que contratações no período.